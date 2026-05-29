Росія накопичує "Шахеди": "Дикі Шершні" закликають виробників передати додаткові дрони-перехоплювачі для Сил ППО

Українська MilTech-компанія "Дикі Шершні" в межах благодійної ініціативи "Один із тисячі" безоплатно передала бойовим підрозділам Сил оборони 1000 дронів-перехоплювачів Sting та закликає інших виробників приєднатися до допомоги війську.

Про це проєкту "Індустрія дронів" на Цензор.НЕТ повідомили в компанії.

Мета ініціативи "Один із тисячі" – посилення протиповітряної оборони та підтримка екіпажів "малої ППО", які захищають українське небо від ворожих дронів.

Вартість пакета допомоги з урахуванням супутнього обладнання перевищує 100 мільйонів гривень. На це спрямували власні ресурси компанії.

Передані у межах благодійної ініціативи дрони вже працюють і допомогли зменшити потенційні наслідки руйнівної російської атаки в ніч на 24 травня, основною ціллю якої став Київ. За підтвердженими даними, саме дронами-перехоплювачами Sting українські військові збили майже 70 із восьми десятків "Шахедів" поблизу столиці.

"Втім, попри підвищення ефективності української "малої ППО", ворог продовжує накопичувати велику кількість "Шахедів" та інших ударних дронів для нових масованих атак на українські міста, а бойові підрозділи потребують більше засобів для їх збиття", – наголосили виробники.

"Дикі Шершні" закликають українських виробників дронів-перехоплювачів доєднатися до ініціативи та спрямувати наявні кошти на забезпечення бойових підрозділів додатковими засобами.

"Допомога Силам оборони України – наше спільне завдання. Ми переконані, що під час війни українські MilTech-компанії мають спрямувати всі ресурси на розвиток та розширення виробництва ефективних засобів для відсічі агресору, а також на безпосередню підтримку бойових підрозділів", – зазначили в "Диких Шершнях".

Заснована навесні 2023 року як волонтерська ініціатива, у перші роки свого існування спільнота "Дикі Шершні" залучала для розробки та масштабування виробництва безпілотників донати та кошти благодійних фондів.

Зараз компанія виробляє серійну високоякісну продукцію, має стабільний попит і може самостійно допомагати українським воїнам. Від початку 2025 року спільнота "Диких шершнів" передала бійцям благодійної допомоги на понад 400 мільйонів гривень.

Про компанію "Дикі Шершні"

"Дикі Шершні" (Wild Hornets) – українська MilTech-компанія, яка займається розробкою і виробництвом безпілотних систем.

"Дикі Шершні" стояли біля витоків застосування FPV-дронів у бойових цілях і розробили найефективніший швидкісний дрон-перехоплювач Sting для знищення ворожих безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Його поява фактично сформувала нішу дронів-перехоплювачів в Україні.

Зараз вироблені компанією дрони використовують понад 100 підрозділів Сил оборони: ЗСУ, Нацгвардії, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки Міноборони, Повітряних Сил та Держприкордонної служби.