Німецька компанія Stark представила нові безпілотні системи Cascade та Gambit

Індустрія дронів

Німецька оборонна компанія STARK представила дві нові безпілотні системи – баражуючі боєприпаси Cascade та Gambit, призначені для розвідки та точного ураження цілей на тактичному рівні.

Про це повідомляє німецьке видання CPM Defence Network.

Тепер портфель компанії STARK охоплює весь діапазон тактичної оперативної глибини – від 25 км (Gambit) до 40-100 км (Cascade) і 130 км (Virtus).

"Сучасна війна демонструє, наскільки швидко змінюються технології та тактика їх застосування. Cascade і Gambit розроблені з урахуванням цього досвіду – як системи, що поєднують оперативну гнучкість, стійкість до сучасних загроз і можливість швидкої інтеграції у різні сценарії застосування", – зазначив COO Stark Максим Черкіс.

Cascade є баражуючим боєприпасом із контейнерним запуском, який може інтегруватися на різні платформи – від транспортних засобів і катерів до стаціонарних та мобільних контейнерних комплексів. Залежно від конфігурації система забезпечує дальність застосування від 40 до 100 кілометрів і здатна нести бойове навантаження масою до 4,5 кг.

Система готова до запуску менш ніж за одну хвилину та підтримує одночасне застосування кількох ефекторів для ураження високопріоритетних цілей або подолання систем протиповітряної оборони противника. Компанія вже успішно продемонструвала запуск Cascade з безекіпажного катера (БАК) Vanta, підтвердивши можливість міждоменного застосування системи.

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Одночасно Stark представила Gambit – компактну переносну систему квадрокоптерного типу для виконання розвідувальних та ударних завдань безпосередньо на передовій.

Комплекс вагою лише 6 кг може транспортуватися одним оператором та доступний у двох версіях. Розвідувальна модифікація забезпечує до 50 хвилин польоту та дальність дії до 40 км. Ударна версія здатна нести бойове навантаження до 2 кг і вражати цілі на відстані до 25 км.

Обидві системи оснащені електрооптичними й інфрачервоними сенсорами та забезпечують візуальну навігацію без GNSS: для навігації використовуються технології візуального орієнтування, які дозволяють виконувати завдання навіть в умовах придушення супутникових навігаційних систем. Захищений європейський канал передачі даних, а для Gambit також опціональне волоконно-оптичне наведення, забезпечують стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

"Війна в Україні показала, що військова перевага сьогодні – це не лише питання технологій. Визначальними стають системи, які можна швидко виробляти, гнучко адаптувати та масово розгортати. Cascade і Gambit створені саме для цього", – зазначив СТО Stark Йоганнес Шабак.

Завдяки інтеграції з платформою управління місіями Minerva системи Cascade та Gambit безперешкодно включаються в міждоменні операції. Minerva забезпечує скоординоване застосування кількох безпілотних систем у роях, а також у розвідувально-ударних місіях. Функції на основі ШІ для виявлення, супроводу цілей та управління місіями створюють основу для мережевого, масштабованого і високоавтоматизованого застосування безпілотних систем

Нагадаємо, на початку 2026 року STARK оголосила про відкриття в Україні власного R&D-центру для розробки та інтеграції безпілотних систем, площею близько 2000 м2, де сьогодні працюють понад 70 фахівців. Компанія зазначає, що українська присутність дозволяє оперативніше вдосконалювати технології відповідно до потреб сучасного поля бою.

Про компанію Stark

Stark, оцінена більш ніж у 1 млрд євро, є найшвидше зростаючою європейською компанією у сфері оборонних технологій.

Заснована у 2024 році у відповідь на критичні оперативні потреби сучасної війни, компанія спеціалізується на безпілотних системах нового покоління, які поєднують штучний інтелект, програмно визначену архітектуру та стійкість до радіоелектронної боротьби.

Stark присутня у Німеччині, Україні, Великій Британії, Швеції та Греції, а її головний офіс розташований у Берліні.