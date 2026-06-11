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Скабєєва про удари українських БПЛА: "Безумие, да? Сызрань, Чебоксары. 1600 километров. Это просто невероятно!". ВIДЕО
Російська топпропагандистка Ольга Скабєєва у прямому ефірі висловила здивування від спроможності української безпілотної авіації уражати об'єкти в глибокому тилу Російської Федерації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандистка наголосила, що під ударом опиняються міста, розташовані за півтори тисячі кілометрів від зони бойових дій.
"Безумие, да? Сызрань и Чебоксары. На каком расстоянии от линии фронта наносят удары сейчас ВСУ? Вот у них официальная информация. 1600 километров. Это просто невероятно!" - заявила Скабєєва.
Топ коментарі
+28 Маркиз
показати весь коментар11.06.2026 10:53 Відповісти Посилання
+19 Wild MadDog
показати весь коментар11.06.2026 10:55 Відповісти Посилання
+15 Тонка червона лінія
показати весь коментар11.06.2026 11:04 Відповісти Посилання
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Регулярно, в рот...
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касапам все одно хто сЦарь - пітєрский чи кріворожскій - головне щоб "вєлічіє пріумножалось".
"У Чебоксарах шукають під завалами 11 робітників заводу "ВНИИР "Прогресс", куди вчора прилетіли крилаті ракети "Фламінго".
Зруйновано два цехи, включаючи адмінбудівлю."
Якого біса кацапські сайти досі не заборонені? (Риторичне)
«- Вань, смотри, вон чужие идут. Давай им морды набьём.
- А если они нам?
- А нам-то за что?»
А буде двіжуха на ваших болотах ще веселіша. Чеченці вам будуть різати горлянки, будуть горіти ваші ублюдочні міста і дєрєвні, і ніхто в світі не співчуватиме.
Название города Чебоксары имеет сложную историю и происходит от чувашского наименования Шупашкар. Точная этимология до сих пор вызывает споры среди ученых, однако существует несколько основных версий, включая исторические и географические предпосылки. [https://visitvolga.ru/about/history/history-of-the-name-cheboksary/ 1, https://travelpost.in.ua/countries/?ci=1755 2, https://www.svoboda.org/a/29914598.html 3, https://mccme.ru/putevod/21/Cheboksary/cheboksary.html 4]
3 главные версии происхождения названия:
Чувашская легенда (Шупашкар): По преданию, топоним переводится как «крепость Шубаша». Так звали пожилого мужчину, который первым построил жилище у родника на месте будущего города. [https://mccme.ru/putevod/21/Cheboksary/cheboksary.html 1]Гидронимическая версия: Русское название заимствовано через татарский язык от чувашского «чабак сары». Слово «чабак» означает рыбу (лещ или окунь), а «сары» (или «шупаш») - «заводь» в устье реки. Иными словами - «рыбная заводь». [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B 1, https://visitvolga.ru/about/history/history-of-the-name-cheboksary/ 2]Финно-угорская версия: Ряд исследователей связывает корень слова с угро-финскими языками, проводя параллели с другими созвучными поселениями (например, поселок Чебсара в Вологодской области). [https://rutraveller.ru/note/5279 1]
І хто сказав, що там є щось "слов'янське"?... До речі, "чебаком", місцеві жителі там називають не "ляща", чи "окуня", а "плітку"...