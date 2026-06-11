Скабєєва про удари українських БПЛА: "Безумие, да? Сызрань, Чебоксары. 1600 километров. Это просто невероятно!". ВIДЕО

Російська топпропагандистка Ольга Скабєєва у прямому ефірі висловила здивування від спроможності української безпілотної авіації уражати об'єкти в глибокому тилу Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандистка наголосила, що під ударом опиняються міста, розташовані за півтори тисячі кілометрів від зони бойових дій.

"Безумие, да? Сызрань и Чебоксары. На каком расстоянии от линии фронта наносят удары сейчас ВСУ? Вот у них официальная информация. 1600 километров. Это просто невероятно!" - заявила Скабєєва.

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