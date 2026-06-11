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Новини Відео Пропаганда РФ
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Скабєєва про удари українських БПЛА: "Безумие, да? Сызрань, Чебоксары. 1600 километров. Это просто невероятно!". ВIДЕО

Російська топпропагандистка Ольга Скабєєва у прямому ефірі висловила здивування від спроможності української безпілотної авіації уражати об'єкти в глибокому тилу Російської Федерації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пропагандистка наголосила, що під ударом опиняються міста, розташовані за півтори тисячі кілометрів від зони бойових дій.

"Безумие, да? Сызрань и Чебоксары. На каком расстоянии от линии фронта наносят удары сейчас ВСУ? Вот у них официальная информация. 1600 километров. Это просто невероятно!" - заявила Скабєєва.

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Дивіться: Скабєєва вчить Z-пропагандистів: "Если Россия бомбит Харьков, то это не агрессивная война, а создание санитарной зоны". ВIДЕО

Також дивіться: Пропагандистка Скабєєва вчиться говорити слово "паляниця" у прямому ефірі свого шоу. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5958) Скабєєва Ольга (50) Чебоксари (9)
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Топ коментарі
+28
Сьогодні в Україні -- День Сил безпілотних систем!
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=rQyMzw2wF1U МАДЯР: На усіх доступних глибинах по усьому ненависному ворожому! з Днем СБС, Леді та Джентельмени!
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11.06.2026 10:53 Відповісти
+19
"нафуй - це туди" (с)
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11.06.2026 10:55 Відповісти
+15
@ (в перекладі):
"У Чебоксарах шукають під завалами 11 робітників заводу "ВНИИР "Прогресс", куди вчора прилетіли крилаті ракети "Фламінго".
Зруйновано два цехи, включаючи адмінбудівлю."
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11.06.2026 11:04 Відповісти
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і хто її таку страшнючу пользує? Бо інакше вона давно би закінчила свій шлях на тому касапському ТВ.
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11.06.2026 10:52 Відповісти
Пользує російський пропагандист, журналіст і депутат держдуми рф - евген георгійович попов !
Регулярно, в рот...
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11.06.2026 11:04 Відповісти
так попов...
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11.06.2026 11:22 Відповісти
Сьогодні в Україні -- День Сил безпілотних систем!
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=rQyMzw2wF1U МАДЯР: На усіх доступних глибинах по усьому ненависному ворожому! з Днем СБС, Леді та Джентельмени!
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11.06.2026 10:53 Відповісти
Ну вона вже давно латентно у захваті від ЗСУ, просто робота в неї така, що зобов'язує словесний понос ротом срати.
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11.06.2026 10:54 Відповісти
Царь і бояри давно хочуть бачити нащадків козаків у лавах своєї орди. Нащадки кліма чугункіна можуть воювати тільки коли співвідношення вояків один до шести мінімум, українці воюють інтелектом.
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11.06.2026 11:18 Відповісти
Здається, що бояре хочуть заміни сЦарьку на нащадків українських козаків.
касапам все одно хто сЦарь - пітєрский чи кріворожскій - головне щоб "вєлічіє пріумножалось".
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11.06.2026 11:31 Відповісти
Что ни кацап на говнопараш-ТВ, то с такими мешками под глазами, что нажми на каждый- стакан водки выльется.
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11.06.2026 10:54 Відповісти
что там с расписанием победы ? у сливного бачка
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11.06.2026 10:55 Відповісти
Што с ліцом?
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11.06.2026 10:59 Відповісти
"нафуй - це туди" (с)
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11.06.2026 10:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=wTFedPAGqBk
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11.06.2026 11:05 Відповісти
Невераятний Зеленський.
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11.06.2026 11:03 Відповісти
Я так розумію, що для ZасРашки санітарною зоною буде не Харків, а Чебоксари або Сизрань. А можливо Саранськ та Мухосранськ.
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11.06.2026 11:03 Відповісти
@ (в перекладі):
"У Чебоксарах шукають під завалами 11 робітників заводу "ВНИИР "Прогресс", куди вчора прилетіли крилаті ракети "Фламінго".
Зруйновано два цехи, включаючи адмінбудівлю."
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11.06.2026 11:04 Відповісти
На болотах скоротили федеральні закупівлі препаратів від ВІЛ на 90 000 курсів.
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11.06.2026 12:10 Відповісти
Це дійсно прогрес!
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11.06.2026 12:59 Відповісти
Гойда!
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11.06.2026 11:04 Відповісти
"чєбоксари - ета нє агрєсівная вайна, а сазданіє санітарной зони"
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11.06.2026 11:04 Відповісти
Очєвідноє - нєвєроятноє!
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11.06.2026 11:07 Відповісти
Не зрозумів, ця ***** пропагує наші дрони, залякуючи ху .... лостан А головне, що не боїться, що фсбшники візьмуть її за вим'я. Видно минули ті часи коли ху....ло міг посадити
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11.06.2026 11:09 Відповісти
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11.06.2026 11:10 Відповісти
картинки с раши таскаєшь ,їх не видно тут
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11.06.2026 11:14 Відповісти
На наших ресурсах не знайшов картинки.
Якого біса кацапські сайти досі не заборонені? (Риторичне)
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11.06.2026 11:25 Відповісти
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11.06.2026 11:23 Відповісти
це ми ще не починали
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11.06.2026 11:12 Відповісти
наступний Ямальський Хрест
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11.06.2026 11:20 Відповісти
2900 км
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11.06.2026 11:21 Відповісти
Сидять двоє москалів на лавці.

«- Вань, смотри, вон чужие идут. Давай им морды набьём.

- А если они нам?

- А нам-то за что?»
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11.06.2026 11:23 Відповісти
Так, шалава обісцяна, це просто нєвєроятно!!

А буде двіжуха на ваших болотах ще веселіша. Чеченці вам будуть різати горлянки, будуть горіти ваші ублюдочні міста і дєрєвні, і ніхто в світі не співчуватиме.
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11.06.2026 11:30 Відповісти
Сливной бачок потек...
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11.06.2026 11:34 Відповісти
оченьвидно
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11.06.2026 11:38 Відповісти
А ти курка тупорила думала що все так буде - не вгадала .
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11.06.2026 11:40 Відповісти
Її хоч іпуть?
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11.06.2026 11:42 Відповісти
По шаболовке надо гатить,шоб эти гниды на своей шкуре почувствовали весь кайф прилета бпла
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11.06.2026 11:46 Відповісти
А ще як по мАЦквЄ вєбктб та по астанкіно?
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11.06.2026 11:50 Відповісти
Безумие, да? Сызрань, Чебоксары. Кто так назвал эти города?
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11.06.2026 12:00 Відповісти
Город получил своё название от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0 реки Сызран (в настоящее время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Сызранка), на которой была основана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C крепость. В описании https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII XVIII века https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC гидроним указывается в формах Сыза, Сызан из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA татарского «сыза» «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3 овраг, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84) балка»; элемент - «ран» может объясняться как показатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA чувашского исходного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6 падежа, соответствующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA русскому https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3 предлогу «из»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C#cite_note-6 [6]. Исходя из этого, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 тюркское название означает «овражная река, текущая из оврага; низменная река»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C#cite_note-7 [7]https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C#cite_note-8 [8].
Название города Чебоксары имеет сложную историю и происходит от чувашского наименования Шупашкар. Точная этимология до сих пор вызывает споры среди ученых, однако существует несколько основных версий, включая исторические и географические предпосылки. [https://visitvolga.ru/about/history/history-of-the-name-cheboksary/ 1, https://travelpost.in.ua/countries/?ci=1755 2, https://www.svoboda.org/a/29914598.html 3, https://mccme.ru/putevod/21/Cheboksary/cheboksary.html 4]

3 главные версии происхождения названия:
Чувашская легенда (Шупашкар): По преданию, топоним переводится как «крепость Шубаша». Так звали пожилого мужчину, который первым построил жилище у родника на месте будущего города. [https://mccme.ru/putevod/21/Cheboksary/cheboksary.html 1]Гидронимическая версия: Русское название заимствовано через татарский язык от чувашского «чабак сары». Слово «чабак» означает рыбу (лещ или окунь), а «сары» (или «шупаш») - «заводь» в устье реки. Иными словами - «рыбная заводь». [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8B 1, https://visitvolga.ru/about/history/history-of-the-name-cheboksary/ 2]Финно-угорская версия: Ряд исследователей связывает корень слова с угро-финскими языками, проводя параллели с другими созвучными поселениями (например, поселок Чебсара в Вологодской области). [https://rutraveller.ru/note/5279 1]

І хто сказав, що там є щось "слов'янське"?... До речі, "чебаком", місцеві жителі там називають не "ляща", чи "окуня", а "плітку"...
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11.06.2026 12:23 Відповісти
Фсьо па плану..... 😂
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11.06.2026 12:10 Відповісти
..а ви "бровь поднімІтє" у солов'йова, "гОйди" возьмІтє у охлобистіна і "уа-уа-уа по всЄм направлєніям" - за ******..
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11.06.2026 12:19 Відповісти
Україна буде робити єдину санітарну зону від Белгорода до Владивостока
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11.06.2026 12:21 Відповісти
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11.06.2026 12:39 Відповісти
Скабєєва живе "вчорашнім днем" - ракетна небезпека уже і у Тюмені оголошувалася...
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11.06.2026 12:41 Відповісти
Так вам и надо. Скоты.
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11.06.2026 12:45 Відповісти
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11.06.2026 12:55 Відповісти
 
 