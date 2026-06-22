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12 024 58

Военкор Z призвал россиян делать запасы: "В стране будет п#здец. Солярки нет, посевной - х#й. Закупаем соль, спички, тушенку. Готовимся к осени"

Один из российских Z-"военкоров" записал истерическое видеообращение, в котором призвал граждан РФ срочно скупать продукты первой необходимости и готовиться к худшему сценарию уже этой осенью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист раскритиковал заявления официальных лиц Минобороны РФ и Кремля, которые продолжают сообщать, что "всё идёт по плану".

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По словам пропагандиста, реальная ситуация в российских регионах уже вышла из-под контроля. Из-за тотального отсутствия дизельного топлива и бензина в Сибири и на Дальнем Востоке полностью сорван сельскохозяйственный сезон, а местные власти не способны справиться с кризисом. На фоне недавних ракетных ударов по объектам в РФ "военкор" прямо посоветовал россиянам рассчитывать только на себя.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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кризис (3032) пропаганда (3941) россия (89698) экономика (3956) горючее (145)
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Топ комментарии
+27
Водяру скупляй - будеш глушити
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22.06.2026 15:15 Ответить
+13
"Клюнул в жопу жареный петух!..."
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22.06.2026 15:17 Ответить
+11
Оце вірно)))) більше паніки! А там й голодні бунти
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22.06.2026 15:15 Ответить

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