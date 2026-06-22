Военкор Z призвал россиян делать запасы: "В стране будет п#здец. Солярки нет, посевной - х#й. Закупаем соль, спички, тушенку. Готовимся к осени"
Один из российских Z-"военкоров" записал истерическое видеообращение, в котором призвал граждан РФ срочно скупать продукты первой необходимости и готовиться к худшему сценарию уже этой осенью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист раскритиковал заявления официальных лиц Минобороны РФ и Кремля, которые продолжают сообщать, что "всё идёт по плану".
По словам пропагандиста, реальная ситуация в российских регионах уже вышла из-под контроля. Из-за тотального отсутствия дизельного топлива и бензина в Сибири и на Дальнем Востоке полностью сорван сельскохозяйственный сезон, а местные власти не способны справиться с кризисом. На фоне недавних ракетных ударов по объектам в РФ "военкор" прямо посоветовал россиянам рассчитывать только на себя.
Внимание! Ненормативная лексика!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль