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Мешканець Воронежа про атаку ЗСУ по місцевому військовому заводу: "#бать, я сейчас ох#ел. Тут прямо вообще п#здец". ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис, знятий жителем Воронежа безпосередньо біля місця точного прильоту по місцевому військовому заводу на вулиці Серафимовича.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео, який щоправда плутає засіб ураження, називаючи його то ракетою, то "куском дрона", зафіксував масштабні руйнування промислової зони та супутньої інфраструктури.
На опублікованих кадрах видно понівечені та обпалені конструкції заводу, вибиті шибки у сусідніх будинках та знищені автомобілі, які стояли неподалік. Горизонт затягнутий димом, а територією підприємства розкидані уламки. Очевидець не приховує свого шоку від того, що потужний вибух повністю паралізував роботу об'єкта.
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Топ коментарі
+35 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар22.06.2026 13:41 Відповісти Посилання
+31 Stepan Galushko
показати весь коментар22.06.2026 13:33 Відповісти Посилання
+21 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар22.06.2026 13:56 Відповісти Посилання
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