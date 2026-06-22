УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10087 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удари по РФ
14 798 42

Мешканець Воронежа про атаку ЗСУ по місцевому військовому заводу: "#бать, я сейчас ох#ел. Тут прямо вообще п#здец". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, знятий жителем Воронежа безпосередньо біля місця точного прильоту по місцевому військовому заводу на вулиці Серафимовича.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор відео, який щоправда плутає засіб ураження, називаючи його то ракетою, то "куском дрона", зафіксував масштабні руйнування промислової зони та супутньої інфраструктури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На опублікованих кадрах видно понівечені та обпалені конструкції заводу, вибиті шибки у сусідніх будинках та знищені автомобілі, які стояли неподалік. Горизонт затягнутий димом, а територією підприємства розкидані уламки. Очевидець не приховує свого шоку від того, що потужний вибух повністю паралізував роботу об'єкта.

Читайте: Уражено Тюменський НПЗ, нафтовий термінал у Керчі, порт "Кавказ" та логістичну інфраструктуру противника, - Генштаб

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено Тюменський НПЗ, нафтовий термінал у Керчі, порт "Кавказ" та логістичну інфраструктуру противника, - Генштаб

Автор: 

завод (444) атака (2171) Воронеж (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Я дивлюсь воно зовсім не засмучене.
показати весь коментар
22.06.2026 13:41 Відповісти
+31
чого у кацапні такі дурні пики?
показати весь коментар
22.06.2026 13:33 Відповісти
+21
морда в нього задоволена значить ЗСУ роблять правильно
показати весь коментар
22.06.2026 13:56 Відповісти

Завантаження...

 
 