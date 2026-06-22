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Новини Удари по РФ
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Завод, що виробляє електроніку для російських ракет Іскандер та Х-101, уражено у Воронежі, - Генштаб

Що уразили у Воронежі? Генштаб розповів подробиці

Сили оборони уразили у Воронежі завод із виробництва електроніки для російських ракет ОТРК Іскандер та Х-101.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.

"Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК "Іскандер".

Також, у рамках кооперації, завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО", - зазначили там.

Відомо, що завод займається виробництвом, зокрема:

  • транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101;
  • напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К";
  • діодів та транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1".

"Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів", - підсумували у Генштабі.

Читайте: Україна знаходить слабкі місця російської ППО масованими атаками дронів, - CNN

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що у російському Воронежі лунають вибухи. Місто під російською атакою.
  • Також Сили оборони 21 та 22 червня уразили центр космічного зв’язку "Дубна" під Москвою та низку військових об’єктів РФ,

Читайте: Символ нинішньої ситуації: Пісторіус про удари по Москві та Санкт-Петербургу

Автор: 

Генштаб ЗС (8534) росія (70540) Воронеж (13)
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Топ коментарі
+18
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22.06.2026 13:22 Відповісти
+12
ничесебе! как я долго мечтал услышать такие новости!
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22.06.2026 13:27 Відповісти
+5
StormShadow
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22.06.2026 13:39 Відповісти

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