Завод, що виробляє електроніку для російських ракет Іскандер та Х-101, уражено у Воронежі, - Генштаб

Сили оборони уразили у Воронежі завод із виробництва електроніки для російських ракет ОТРК Іскандер та Х-101.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Для ураження використовувалися високоточні крилаті ракети повітряного базування.

"Дане підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу. Воно виготовляє електроніку, що використовується в російських ракетах, зокрема, для ОТРК "Іскандер".



Також, у рамках кооперації, завод здійснює виробництво та постачання електронної компонентної бази для російського ракетного озброєння та систем ППО", - зазначили там.

Відомо, що завод займається виробництвом, зокрема:

транзисторних збірок та матриць для блоків крилатих ракет Х-101;

напівпровідникових матриць для бортових цифрових обчислювальних машин БЦОМ "Заря-61М" у складі крилатих ракет 9М727 ОТРК "Іскандер-К";

діодів та транзисторних збірок для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК "Панцирь-С1".

"Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів", - підсумували у Генштабі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у російському Воронежі лунають вибухи. Місто під російською атакою.

Також Сили оборони 21 та 22 червня уразили центр космічного зв’язку "Дубна" під Москвою та низку військових об’єктів РФ,

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