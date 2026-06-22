Завод, производящий электронику для российских ракет "Искандер" и Х-101, поражён в Воронеже, - Генштаб
Силы обороны нанесли удар по заводу в Воронеже, производящему электронику для российских ракет ОТРК "Искандер" и Х-101.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Для нанесения удара использовались высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования.
"Данное предприятие является критически важным элементом российского военно-промышленного комплекса. Оно производит электронику, используемую в российских ракетах, в частности, для ОТРК "Искандер".
Кроме того, в рамках сотрудничества завод осуществляет производство и поставку электронной компонентной базы для российского ракетного вооружения и систем ПВО", - отметили там.
Известно, что завод занимается производством, в частности:
- транзисторных сборок и матриц для блоков крылатых ракет Х-101;
- полупроводниковых матриц для бортовых цифровых вычислительных машин БЦОМ "Заря-61М" в составе крылатых ракет 9М727 ОТРК "Искандер-К";
- диодов и транзисторных сборок для телевизионных каналов боевых машин ЗРГК "Панцирь-С1".
"Продукция этого завода напрямую используется врагом для изготовления высокоточного управляемого оружия, с помощью которого российские оккупанты наносят удары по территории Украины и убивают мирных жителей", - подытожили в Генштабе.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в российском Воронеже слышны взрывы. Город подвергается российской атаке.
- Также 21 и 22 июня Силы обороны нанесли удар по центру космической связи "Дубна" под Москвой и ряду военных объектов РФ,
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