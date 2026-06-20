Украина находит слабые места российской ПВО массированными атаками дронов, - CNN

Массированные удары украинских беспилотников по территории России всё сильнее обнажают слабые места российской противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

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Тактика Украины по перегрузке ПВО большим количеством дронов демонстрирует свою эффективность, а реакция российских военных во время последних атак на Москву свидетельствует о серьезных проблемах с защитой воздушного пространства.

Импровизация вместо организованной обороны

Во время одной из крупнейших атак украинских дронов на Москву российские военные действовали хаотично. Проанализированные CNN видеозаписи демонстрируют, как военнослужащие запускают ракеты из переносных зенитных комплексов прямо с автомобильных дорог с оживленным движением. На другом видео зафиксирован неудачный запуск ракеты ПВО, которая не попала в цель, а поразила нефтяной резервуар на окраине столицы РФ.

Эксперт Стокгольмского международного института исследований мира Маркус Шиллер назвал этот случай "автоголом" российской ПВО. Старший аналитик McKenzie Intelligence Services Стю Рэй также считает, что такие действия свидетельствуют о поспешной, импровизированной и непрофессиональной реакции военных, которые использовали средства ПВО вблизи гражданского транспорта без надлежащей организации движения.

Украина последовательно ослабляет российскую систему ПВО

Как отмечает CNN, еще в начале полномасштабной войны Россия сосредоточила большинство систем ПВО вблизи украинской границы и линии фронта. Однако регулярные удары Украины по военным объектам в глубоком тылу вынудили Москву рассеять свои силы, что ослабило общую эффективность противовоздушной обороны.

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Параллельно украинские военные систематически уничтожают российские пусковые установки, радары и другие элементы ПВО. По данным ВСУ, только с начала этого года было ликвидировано 166 таких целей, а с начала полномасштабного вторжения - более 1432.

Почему российская ПВО не справляется с дронами

Эксперты объясняют, что большинство российских систем ПВО создавались для борьбы с самолетами, баллистическими и крылатыми ракетами, а не с большим количеством малогабаритных беспилотников.

Научный сотрудник Королевского института объединенных служб Томас Уитингтон отмечает, что современные дроны гораздо сложнее обнаруживать и отслеживать, особенно когда они одновременно атакуют с разных направлений. Дополнительной проблемой для России стали международные санкции, ограничивающие доступ к технологиям для создания новых систем противодействия беспилотникам.

Несмотря на заявления российской стороны о якобы сбитых сотнях украинских дронов, эксперты предполагают, что регулярные массированные атаки постепенно истощают запасы ракет ПВО. Они отмечают: при нынешней интенсивности ударов Россия вынуждена выбирать между несколькими невыгодными вариантами обороны, а эффективно противостоять такой тактике становится все сложнее.

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