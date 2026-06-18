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Новости ПВО Украины Удары по рф Удар по Киево-Печерской лавре
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Украина отвечает на преступную атаку РФ на Лавру ударами по Московскому региону, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар дронами по Киево-Печерской лавре является "преступлением против человечности" и нападением на одну из важнейших христианских святынь. Украина отвечает ударами по военным и топливным объектам РФ.

Об этом он сказал во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ.

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Ответ на атаки РФ

По его словам, удары по логистике и военной инфраструктуре РФ продолжаются, а давление должно усиливаться, поскольку Кремль не демонстрирует готовности завершить войну.

"Удар по таким местам - это, фактически, преступление против человечности. Конечно, мы готовим наши ответы на такие российские атаки. И сегодня вы можете увидеть один из таких ответов в Московской области в это утро. Так что наши дальнобойные санкции очень и очень эффективно поражают российские нефтяные объекты, нефтеперерабатывающие заводы. А Россия уже сталкивается с дефицитом топлива", – заявил он.

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Перехват вражеских целей

Он также добавил, что в настоящее время Украина перехватывает около 90% вражеских дронов, однако баллистические ракеты РФ остаются ключевой проблемой.

По словам президента, Украине нужен ответ на российскую баллистику, ведь Путин "сейчас полагается на постоянные ракетные удары": "К этой зиме мы должны увидеть конкретные результаты нашей работы по противоракетной защите".

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Атака на Москву 18 июня

  • В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
  • По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.
  • Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.

Автор: 

Зеленский Владимир (24556) москва (3088) ракеты (3999) Шахед (2268) война в Украине (8486)
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Топ комментарии
+9
Зєльоний торчок миттєво примазався.
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18.06.2026 16:43 Ответить
+3
якась дурнувати прив'язка подій
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18.06.2026 16:58 Ответить
+2
що це за аргумент базарної баби?
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18.06.2026 16:49 Ответить

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