Украина отвечает на преступную атаку РФ на Лавру ударами по Московскому региону, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар дронами по Киево-Печерской лавре является "преступлением против человечности" и нападением на одну из важнейших христианских святынь. Украина отвечает ударами по военным и топливным объектам РФ.

Об этом он сказал во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ.

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Ответ на атаки РФ

По его словам, удары по логистике и военной инфраструктуре РФ продолжаются, а давление должно усиливаться, поскольку Кремль не демонстрирует готовности завершить войну.

"Удар по таким местам - это, фактически, преступление против человечности. Конечно, мы готовим наши ответы на такие российские атаки. И сегодня вы можете увидеть один из таких ответов в Московской области в это утро. Так что наши дальнобойные санкции очень и очень эффективно поражают российские нефтяные объекты, нефтеперерабатывающие заводы. А Россия уже сталкивается с дефицитом топлива", – заявил он.

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Перехват вражеских целей

Он также добавил, что в настоящее время Украина перехватывает около 90% вражеских дронов, однако баллистические ракеты РФ остаются ключевой проблемой.

По словам президента, Украине нужен ответ на российскую баллистику, ведь Путин "сейчас полагается на постоянные ракетные удары": "К этой зиме мы должны увидеть конкретные результаты нашей работы по противоракетной защите".

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