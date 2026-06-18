Украина отвечает на преступную атаку РФ на Лавру ударами по Московскому региону, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар дронами по Киево-Печерской лавре является "преступлением против человечности" и нападением на одну из важнейших христианских святынь. Украина отвечает ударами по военным и топливным объектам РФ.
Об этом он сказал во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", сообщает Цензор.НЕТ.
Ответ на атаки РФ
По его словам, удары по логистике и военной инфраструктуре РФ продолжаются, а давление должно усиливаться, поскольку Кремль не демонстрирует готовности завершить войну.
"Удар по таким местам - это, фактически, преступление против человечности. Конечно, мы готовим наши ответы на такие российские атаки. И сегодня вы можете увидеть один из таких ответов в Московской области в это утро. Так что наши дальнобойные санкции очень и очень эффективно поражают российские нефтяные объекты, нефтеперерабатывающие заводы. А Россия уже сталкивается с дефицитом топлива", – заявил он.
Перехват вражеских целей
Он также добавил, что в настоящее время Украина перехватывает около 90% вражеских дронов, однако баллистические ракеты РФ остаются ключевой проблемой.
По словам президента, Украине нужен ответ на российскую баллистику, ведь Путин "сейчас полагается на постоянные ракетные удары": "К этой зиме мы должны увидеть конкретные результаты нашей работы по противоракетной защите".
Атака на Москву 18 июня
- В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырех столичных аэропортах ввели план "Ковер".
- По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражен. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 точек возгорания.
- Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк.
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