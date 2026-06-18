Фото Лавры в огне после удара РФ заставили Трампа поддержать Украину на саммите G7, - Politico
Публикация фотографии Киево-Печерской лавры, поврежденной в результате российского удара 15 июня, стала последним толчком, убедившим президента США Дональда Трампа поддержать Украину в совместном заявлении по итогам саммита G7 во Франции.
Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных об этом вопросе, передает Цензор.НЕТ.
Трамп был тронут
Отмечается, что "решающий момент" саммита G7 во Франции наступил во вторник, когда президент Владимир Зеленский показал Трампу во время встречи фотографии горящего Успенского собора в Киеве.
По словам трех чиновников G7, вид охваченных огнем золотых куполов и разрушений, нанесенных российским ударом по святыне, произвел заметное впечатление на президента США.
Фотографии охваченных пламенем золотых куполов Лавры, вероятно, стали последним толчком, который склонил лидера США к более решительной поддержке Украины в совместной декларации, принятой в среду, 17 июня.
"Думаю, это действительно его тронуло", — сказал один из чиновников G7.
Как убеждали лидеры G7
Однако и до этого президент Франции Эмманюэль Макрон, который был хозяином саммита, приложил усилия, чтобы повлиять на непредсказуемого американского лидера.
Изначально от встречи в курортном городке Эвиан ожидали дипломатического провала. Успехом уже считалось бы даже то, если бы Трамп не покинул саммит досрочно. Однако Макрон в итоге добился неожиданного успеха: ему удалось убедить Трампа изменить позицию и склонить его к обязательствам по дополнительной военной поддержке Киева.
Так, во время ужина лидеры G7 представляли Украину как победителя, а Россию — как сторону, проигрывающую на нынешнем этапе войны, а также хвалили соглашение Трампа с Ираном — в итоговом коммюнике об этом упомянули трижды. Кроме того, опоздание Трампа и его заявление о том, что он "здесь главный", фактически игнорировали.
"Все вместе они объясняли Трампу, что Зеленский побеждает, потому что Россия не может прорвать линию фронта и даже теряет территории. Кроме того, Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам и святыням", — рассказал один европейский дипломат.
Главный посыл заключался в том, что ослабленная Москва становится всё более отчаянной и наносит удары наугад, поскольку она ослаблена и находится в отчаянии.
Все это дало результат: все страны G7, в частности США, поддержали введение дополнительных санкций против России и в среду пообещали "непоколебимую поддержку" Киеву.
Что предшествовало
- В результате обстрела Киева 15 июня пострадала
Киево-Печерская лавра. В частности, поврежден Успенский собор.
- Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО решительно осуждает очередной российский удар, в результате которого была повреждена территория Киево-Печерской Лавры — объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, культурного объекта, находящегося под усиленной защитой в рамках Гаагской конвенции 1954 года об охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и Второго протокола к ней 1999 года.
- От руководства Секретариата ЮНЕСКО потребовали жесткой и четкой реакции, использования инструментария Исполнительного совета ЮНЕСКО, Комитета по охране культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк призвала государства-члены ЮНЕСКО исключить Россию из организации после нападения на Киево-Печерскую лавру.
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