Фото Лавры в огне после удара РФ заставили Трампа поддержать Украину на саммите G7, - Politico

Публикация фотографии Киево-Печерской лавры, поврежденной в результате российского удара 15 июня, стала последним толчком, убедившим президента США Дональда Трампа поддержать Украину в совместном заявлении по итогам саммита G7 во Франции.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на трех неназванных собеседников, осведомленных об этом вопросе, передает Цензор.НЕТ.

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Трамп был тронут

Отмечается, что "решающий момент" саммита G7 во Франции наступил во вторник, когда президент Владимир Зеленский показал Трампу во время встречи фотографии горящего Успенского собора в Киеве.

По словам трех чиновников G7, вид охваченных огнем золотых куполов и разрушений, нанесенных российским ударом по святыне, произвел заметное впечатление на президента США.

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Фотографии охваченных пламенем золотых куполов Лавры, вероятно, стали последним толчком, который склонил лидера США к более решительной поддержке Украины в совместной декларации, принятой в среду, 17 июня.

"Думаю, это действительно его тронуло", — сказал один из чиновников G7.

Как убеждали лидеры G7

Однако и до этого президент Франции Эмманюэль Макрон, который был хозяином саммита, приложил усилия, чтобы повлиять на непредсказуемого американского лидера.

Изначально от встречи в курортном городке Эвиан ожидали дипломатического провала. Успехом уже считалось бы даже то, если бы Трамп не покинул саммит досрочно. Однако Макрон в итоге добился неожиданного успеха: ему удалось убедить Трампа изменить позицию и склонить его к обязательствам по дополнительной военной поддержке Киева.

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Так, во время ужина лидеры G7 представляли Украину как победителя, а Россию — как сторону, проигрывающую на нынешнем этапе войны, а также хвалили соглашение Трампа с Ираном — в итоговом коммюнике об этом упомянули трижды. Кроме того, опоздание Трампа и его заявление о том, что он "здесь главный", фактически игнорировали.

"Все вместе они объясняли Трампу, что Зеленский побеждает, потому что Россия не может прорвать линию фронта и даже теряет территории. Кроме того, Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам и святыням", — рассказал один европейский дипломат.

Главный посыл заключался в том, что ослабленная Москва становится всё более отчаянной и наносит удары наугад, поскольку она ослаблена и находится в отчаянии.

Все это дало результат: все страны G7, в частности США, поддержали введение дополнительных санкций против России и в среду пообещали "непоколебимую поддержку" Киеву.

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