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Новости Саммит G7
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Совместное заявление G7 по Украине - настоящий успех, - Мерц

Мерц назвал заявление G7 "успешным" после присоединения США

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что совместное заявление стран "Большой семерки" стало "настоящим успехом", в частности благодаря тому, что удалось убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к документу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

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"Это первый раз с момента вступления президента Трампа в должность, когда мы приняли совместное заявление на саммите G7 и нашли общий язык по ключевым вопросам внешней политики и безопасности нашего времени. Я считаю это настоящим успехом", - сказал он.

Что этому предшествовало?

Лидеры стран "Группы семи" на саммите во французском Эвиан-ле-Бен договорились усилить давление на Россию, в частности путем введения новых санкций в отношении экспорта нефти и газа, чтобы перекрыть финансирование военных действий Путина против Украины.

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Автор: 

G7 (928) Украина (44466) Фридрих Мерц (450)
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Якщо не брати до уваги, що приєднання Трампа нічого не означає - таки так, успіх.
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18.06.2026 10:04 Ответить
Потужному успіху - потужна заява.
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18.06.2026 10:05 Ответить
Справжнім успіхом будуть справи, а це - просто слова...
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18.06.2026 10:08 Ответить
Дурень думкою радіє,завтра ,а можливо сьогодні до вечора,руде одоробло скаже,що він нічого такого не заявляв,не підписував і нічого по це не знає...
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18.06.2026 10:36 Ответить
А хто купує нафту та газ в рф. Не сама европка , часом ?
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18.06.2026 11:16 Ответить
 
 