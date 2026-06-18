Совместное заявление G7 по Украине - настоящий успех, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что совместное заявление стран "Большой семерки" стало "настоящим успехом", в частности благодаря тому, что удалось убедить президента США Дональда Трампа присоединиться к документу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
"Это первый раз с момента вступления президента Трампа в должность, когда мы приняли совместное заявление на саммите G7 и нашли общий язык по ключевым вопросам внешней политики и безопасности нашего времени. Я считаю это настоящим успехом", - сказал он.
Что этому предшествовало?
Лидеры стран "Группы семи" на саммите во французском Эвиан-ле-Бен договорились усилить давление на Россию, в частности путем введения новых санкций в отношении экспорта нефти и газа, чтобы перекрыть финансирование военных действий Путина против Украины.
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