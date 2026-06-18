Спільна заява G7 щодо України є справжнім успіхом, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що спільна заява країн G7 стала "справжнім успіхом", зокрема завдяки тому, що вдалося переконати президента США Дональда Трампа приєднатися до документа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

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"Це вперше з моменту вступу на посаду президента Трампа, коли ми ‌ухвалили спільну ‌заяву на саміті G7 та знайшли спільну мову щодо ключових питань зовнішньої політики та безпеки нашого часу. Я вважаю це справжнім успіхом", – сказав він.

Що передувало?

Лідери країн "Групи семи" на саміті у французькому Евіан-ле-Бен домовилися посилити тиск на Росію, зокрема шляхом введення нових санкцій щодо експорту нафти та газу, щоб перекрити фінансування військових дій Путіна проти України.

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