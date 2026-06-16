Лідери G7 домовилися на саміті посилити санкції проти енергосектору РФ, - FT

Лідери країн "Групи семи" на саміті у французькому Евіан-ле-Бен домовилися посилити тиск на Росію, зокрема шляхом введення нових санкцій щодо експорту нафти та газу, щоб перекрити фінансування військових дій Путіна проти України.

Про це французьке дипломатичне джерело повідомило виданню Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Санкції проти РФ

За словами джерела, між країнами "Групи семи" було досягнуто консенсусної позиції щодо санкцій проти РФ після раунду переговорів, на якому також був присутній президент України Володимир Зеленський.

"Лідери домовилися посилити тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій щодо нафти та газу", – повідомив французький співрозмовник виданню після засідання, присвяченого Україні.

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Посилення ППО України

Французьке дипломатичне джерело зазначило, що той факт, що мирна угода між США та Іраном вже сприяє зниженню світових цін на нафту та газ, полегшує досягнення консенсусу щодо введення санкцій проти російського експорту енергоносіїв.

Ще одним способом, яким країни G-7 могли б допомогти Україні, є посилення її систем протиповітряної оборони, зазначило французьке джерело FT.

Зеленський домагається від США ліцензії на виробництво ракет для Patriot в Україні, аргументуючи це тим, що країна вразлива до ударів російськими балістичними ракетами великої дальності.

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