Лидеры G7 договорились на саммите усилить санкции против энергосектора РФ, — FT

Лидеры стран "Группы семи" на саммите во французском Эвиан-ле-Бен договорились усилить давление на Россию, в частности путем введения новых санкций в отношении экспорта нефти и газа, чтобы перекрыть финансирование военных действий Путина против Украины.

Об этом французский дипломатический источник сообщил изданию Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

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Санкции против РФ

По словам источника, между странами "Группы семи" была достигнута консенсусная позиция относительно санкций против РФ после раунда переговоров, на котором также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

"Лидеры договорились усилить давление на Россию, в частности с помощью санкций в отношении нефти и газа", — сообщил французский собеседник изданию после заседания, посвященного Украине.

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Укрепление ПВО Украины

Французский дипломатический источник отметил, что тот факт, что мирное соглашение между США и Ираном уже способствует снижению мировых цен на нефть и газ, облегчает достижение консенсуса по введению санкций против российского экспорта энергоносителей.

Еще одним способом, которым страны G-7 могли бы помочь Украине, является укрепление ее систем противовоздушной обороны, отметил французский источник FT.

Зеленский добивается от США лицензии на производство ракет для Patriot в Украине, аргументируя это тем, что страна уязвима для ударов российскими баллистическими ракетами большой дальности.

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