Зеленский обсудил со Стармером восстановление Лавры и санкции против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером возможное участие Лондона в восстановлении Киево-Печерской лавры после российских обстрелов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте президента в Facebook по итогам встречи на саммите G7 в Эвиане.

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Восстановление Лавры и новые решения по поддержке

Глава государства проинформировал британского премьера о последствиях недавних атак РФ по Украине. Стороны обсудили возможность участия Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры, а также реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в формате G7 – Украина.

Особое внимание уделили дальнейшим шагам по усилению давления на Россию и укреплению украинской системы противовоздушной обороны. В Офисе Президента подчеркнули, что укрепление ПВО, в частности антибаллистических возможностей, остается главным приоритетом.

Зеленский также сообщил о новых решениях Великобритании по поддержке Украины, включая санкции против российского теневого флота и финансовых структур, помогающих обходить ограничения.

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Санкции, энергетика и последствия атак

Президент поблагодарил британскую сторону за решение выделить 210 миллионов фунтов стерлингов на поставки обогащенного урана для поддержки украинской атомной отрасли.

Кроме того, новые санкции впервые коснулись танкеров, перевозящих российский сжиженный природный газ. Украина настаивает на необходимости создания правового механизма, который позволит не только останавливать, но и арестовывать такие суда.

Зеленский подчеркнул, что Россия продолжает игнорировать дипломатические инициативы и обстреливает украинские города. В связи с этим Украина призывает к усилению экономического давления, введению новых санкций против энергетического сектора РФ и ограничению возможностей использования теневого флота.

"Рассказал Киру о последствиях недавних российских ударов. Говорили о возможном участии Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры и дальнейших шагах по укреплению ПВО", — отметил Зеленский.

Во время последней атаки на Киев дрон-камикадзе попал в алтарную часть Успенского собора Киево-Печерской лавры. Было повреждено около 80% кровли. Общие убытки оцениваются примерно в полмиллиарда гривен.

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