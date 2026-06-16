Удар РФ по Киево-Печерской лавре: ущерб оценили в более чем 500 млн грн, восстановление продлится 2 года

Ущерб, нанесенный Киево-Печерской лавре в результате российского обстрела, уже превышает 500 млн грн, а полное восстановление поврежденных объектов может занять около двух лет. Больше всего пострадали Успенский собор, башня Кушника и еще 17 сооружений заповедника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом на брифинге рассказал генеральный директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко.

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Повреждения Успенского собора

"Выполнен огромный объем чрезвычайно важных первоочередных работ. Все экспонаты, которым угрожало повреждение, демонтированы и спасены. Это было сделано в первый час после прилета", – сказал Остапенко.

Он отметил, что повреждено более 80% крыши, но самое главное, что службам удалось предотвратить проникновение огня внутрь собора.

Также, по его словам, фундамент здания не пострадал, поскольку удар пришелся по крыше.

Остапенко отметил, что кроме Успенского собора и башни Кушника, как основных пострадавших объектов, в целом различные повреждения получили еще 17 объектов заповедника.

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Оценка ущерба

"Сейчас ущерб оценивается, и мы уже можем точно сказать, что он превышает 500 млн грн, но дальше будет продолжаться работа по комплексному анализу всех элементов, необходимых для дальнейшей реставрации, исходя из сегодняшних ценовых моментов, различных возможностей, и эта цифра будет уточнена", — заявил гендиректор.

По его словам, основные средства пойдут на создание новой конструкции крыши, восстановление куполов, работы по позолоте и приведение в порядок поврежденных сетей (электрика, молниезащита, вентиляция).

На вопрос, сколько времени понадобится на восстановление, Остапенко отметил, что, по оценкам специалистов, при оптимальном и позитивном развитии событий, реставрационные работы и восстановление могут длиться около двух лет", – отметил он.

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Доступ посетителей в Лавру

По его словам, в настоящее время изучается возможность возобновления посещения объектов Киево-Печерской лавры, а также какие именно маршруты будут доступны для посетителей во время восстановительных работ.

Что касается богослужений в Успенском соборе, то Остапенко прогнозирует, что после сооружения временного укрытия посещение в ограниченном формате может начаться через несколько месяцев.

В свою очередь, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины – министр культуры Украины Татьяна Бережная напомнила, что государственный ПриватБанк направил 2 млн грн собственных средств на восстановление заповедника "Киево-Печерская лавра", а также что группа "Нафтогаз" предоставит финансовую помощь на восстановление Лавры.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни больше украинских компаний обратят внимание на эту возможность (помочь с восстановлением — ред.)", — добавил Остапенко.

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Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Православной церкви Украины (ПЦУ), епископ Авраамий сообщил, что была организована срочная эвакуация святыни и богослужебных предметов, древних икон, антиминсов и других святынь, которые представляют не только церковную, но и национальную и общечеловеческую ценность. Их удалось сохранить. Также иконостас Собора не получил значительных повреждений.