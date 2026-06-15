"Нафтогаз" поможет восстановить Лавру и киностудию имени Довженко и призывает бизнес присоединиться к инициативе

Группа "Нафтогаз" предоставит финансовую помощь на восстановление Киево-Печерской лавры и киностудии имени Александра Довженко, пострадавших вследствие массированной атаки РФ на Киев в ночь на 15 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.

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Как отмечается в сообщении на его странице в Facebook, решение о предоставлении финансовой помощи "Нафтогаз" принял в координации с правительством. Речь идет об объектах, имеющих особое значение для сохранения исторической памяти, национальной идентичности и культурного наследия Украины.

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"Россия целенаправленно уничтожает наши дома, критическую инфраструктуру, исторические памятники и культурные объекты. Ее атаки направлены не только против конкретных зданий, но и против нашей идентичности. Только объединив усилия государства, бизнеса и общества, мы сможем восстановить разрушенное, сохранить наше наследие и доказать, что украинскую культуру невозможно уничтожить никакими ракетами или дронами", – прокомментировал Сергей Корецкий.

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Группа "Нафтогаз" призвала ответственный украинский бизнес присоединиться к восстановлению пострадавших объектов культурного наследия и совместными усилиями поддерживать проекты, важные для будущего Украины.

Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что вследствие массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Вследствие атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что вследствие повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли вследствие удара РФ по Харькову.

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