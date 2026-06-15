"Нафтогаз" поможет восстановить Лавру и киностудию имени Довженко и призывает бизнес присоединиться к инициативе
Группа "Нафтогаз" предоставит финансовую помощь на восстановление Киево-Печерской лавры и киностудии имени Александра Довженко, пострадавших вследствие массированной атаки РФ на Киев в ночь на 15 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий.
Как отмечается в сообщении на его странице в Facebook, решение о предоставлении финансовой помощи "Нафтогаз" принял в координации с правительством. Речь идет об объектах, имеющих особое значение для сохранения исторической памяти, национальной идентичности и культурного наследия Украины.
"Россия целенаправленно уничтожает наши дома, критическую инфраструктуру, исторические памятники и культурные объекты. Ее атаки направлены не только против конкретных зданий, но и против нашей идентичности. Только объединив усилия государства, бизнеса и общества, мы сможем восстановить разрушенное, сохранить наше наследие и доказать, что украинскую культуру невозможно уничтожить никакими ракетами или дронами", – прокомментировал Сергей Корецкий.
Группа "Нафтогаз" призвала ответственный украинский бизнес присоединиться к восстановлению пострадавших объектов культурного наследия и совместными усилиями поддерживать проекты, важные для будущего Украины.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что вследствие массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Вследствие атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что вследствие повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли вследствие удара РФ по Харькову.
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