Полицейские изъяли боевую часть "Герань-2" у дороги в Шевченковском районе Киева. ФОТО

В Шевченковском районе Киева после массированной российской атаки правоохранители обнаружили и изъяли боевую часть беспилотника "Герань-2", которая лежала рядом с проезжей частью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.

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После массированного обстрела украинской столицы, который враг осуществил сегодня ночью, на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета, который находился вблизи проезжей части на одной из оживленных транспортных развязок в центре столицы.

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На место происшествия немедленно прибыли сотрудники территориального управления полиции и оградили территорию, на которой находились обломки БПЛА с боевой частью.

Следственно-оперативная группа задокументировала очередное преступление Российской Федерации, а взрывотехники столичного главка полиции изъяли боеприпас для последующего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне.

По предварительным данным, обнаруженные обломки – боевая часть беспилотного летательного аппарата типа "Герань-2", который РФ запустила на территорию Украины во время комбинированной атаки.

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Полиция напоминает:

в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближайтесь к ним и немедленно сообщайте в соответствующие службы по номерам 101, 102 или 112.

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