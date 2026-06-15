Полицейские изъяли боевую часть "Герань-2" у дороги в Шевченковском районе Киева. ФОТО
В Шевченковском районе Киева после массированной российской атаки правоохранители обнаружили и изъяли боевую часть беспилотника "Герань-2", которая лежала рядом с проезжей частью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в городе Киеве.
После массированного обстрела украинской столицы, который враг осуществил сегодня ночью, на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета, который находился вблизи проезжей части на одной из оживленных транспортных развязок в центре столицы.
На место происшествия немедленно прибыли сотрудники территориального управления полиции и оградили территорию, на которой находились обломки БПЛА с боевой частью.
Следственно-оперативная группа задокументировала очередное преступление Российской Федерации, а взрывотехники столичного главка полиции изъяли боеприпас для последующего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне.
По предварительным данным, обнаруженные обломки – боевая часть беспилотного летательного аппарата типа "Герань-2", который РФ запустила на территорию Украины во время комбинированной атаки.
Полиция напоминает:
- в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов не приближайтесь к ним и немедленно сообщайте в соответствующие службы по номерам 101, 102 или 112.
Массированная атака на Украину 15 июня
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- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
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- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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