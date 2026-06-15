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Новости Обстрелы Киева
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Удар РФ по Лавре - это атака на украинскую идентичность, - Матернова

Катерина, Матернова

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что массированный обстрел Киева и повреждение Киево-Печерской лавры являются нападением на основу украинской и европейской цивилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу посла ЕС в Украине в Facebook.

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"Массированное нападение россиян на Киев и другие города все еще продолжается, пока я пишу это. Собор является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из самых святых мест восточного христианства. Он был построен в 1053 году. Эта война не за землю и территорию. Это нападение на саму основу украинской идентичности и цивилизации. Европейской цивилизации. Россияне не остановятся ни перед чем. Их нужно остановить. Мир, не отводи взгляд!" — написала Матернова.

Что предшествовало?

Российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву. В результате атаки, по обновленным данным, погибли 5 человек, более 30 получили ранения, среди них двое детей.

Повреждения и пожары зафиксированы почти во всех районах столицы. Спасатели работают примерно на 50 локациях.

  • Наибольшие разрушения в Оболонском районе — там горели жилые дома и склады, уничтожены десятки автомобилей.
  • В Шевченковском, Соломенском, Печерском и других районах зафиксированы попадания в жилую и нежилую инфраструктуру, пожары и разрушения зданий.
  • В Печерском районе также возник пожар на территории Киево-Печерской лавры — загорелась крыша Успенского собора.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры без электроснабжения остались около 140 тысяч абонентов в северной части города.

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Киев (26454) Лавра (414) обстрел (33139) Матернова Катарина (113) Воздушные атаки на Киев (965)
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Лавра була заснована в 1051 році за часів Русі.
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15.06.2026 12:19 Ответить
А напад на Україну не є спробою знищити нашу ідентичність?
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15.06.2026 12:23 Ответить
Коли синагогу розбомбили б в якомусь захалустті, то вже давно радбез ООН зібрали.
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15.06.2026 12:25 Ответить
Та ніяка це не атака на ідентичність, адже навіть північні довбограї навряд чи повірять в те, що можна вбити ідентичність розваливши якусь цегляну будову. Скоріше це схоже на те, коли агресор розуміє, що безсилий перемогти й починає руйнувати навколо все підряд без конкретики, до чого можуть ручки дотягнутись.
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15.06.2026 12:28 Ответить
 
 