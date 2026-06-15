Удар РФ по Лаврі - це атака на українську ідентичність, - Матернова

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що масований обстріл Києва та пошкодження Києво-Печерської лаври є нападом на основу української та європейської цивілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку посла ЄС в Україні.

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"Масований напад росіян на Київ та інші міста все ще триває, поки я пишу це. Собор є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одним із найсвятіших місць східного християнства. Його було збудовано у 1053 році. Ця війна не за землю та територію. Це напад на саму основу української ідентичності та цивілізації. Європейської цивілізації. Росіяни не зупиняться ні перед чим. Їх потрібно зупинити. Світе, не відводь погляду!" - написала Матернова.

Що передувало?

Російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Внаслідок атаки, за оновленими даними, загинули 5 людей, понад 30 дістали поранення, серед них двоє дітей.

Пошкодження та пожежі зафіксовані майже в усіх районах столиці. Рятувальники працюють приблизно на 50 локаціях.

Найбільших руйнувань зазнав Оболонський район - там горіли житлові будинки та склади, знищено десятки автомобілів.

У Шевченківському, Солом’янському, Печерському та інших районах зафіксовані влучання у житлову та нежитлову інфраструктуру, пожежі та руйнування будівель.

У Печерському районі також виникла пожежа на території Києво-Печерської лаври - загорівся дах Успенського собору.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися близько 140 тисяч абонентів у північній частині міста.

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