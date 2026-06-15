Китай відреагував на удар РФ по Лаврі: переговори - єдиний шлях
Після масованої атаки Росії на Київ і пошкодження Києво-Печерської лаври МЗС Китаю заявило про підтримку мирних переговорів та закликало всі сторони до політичного врегулювання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.
"У питанні "української кризи" (так у КНР офіційно називають російську війну проти України – ред.) позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою", - таким чином Лінь прокоментував обстріл росіянами Києво-Печерської лаври, одного з найбільш святих місць християнського світу.
"Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту", - наголосив дипломат.
Пекін обмежується закликами до переговорів і деескалації
Пекін продовжує декларувати нейтралітет щодо російсько-української війни та уникає прямого визначення сторін як агресора і жертви конфлікту.
На другому році повномасштабного вторгнення китайська влада намагалася виступити посередником між Києвом і Москвою. Однак у Пекіні дійшли висновку, що позиції сторін залишаються надто далекими та взаємовиключними, а перспективи досягнення порозуміння є мінімальними.
Після цього Китай фактично відмовився від активних посередницьких зусиль, обравши роль пасивного спостерігача. Відтоді офіційний Пекін переважно обмежується закликами до деескалації та переговорів для врегулювання конфлікту.
Водночас ці декларативні заяви не мають практичного продовження, а Росія, яку вважають одним із найближчих партнерів Китаю, продовжує ігнорувати заклики до припинення бойових дій та політичного врегулювання війни.
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РФ це область Китая - і він ще щось триндить.
Доречі коли він каже "переговори" то має на увазі - "ви маєте дати РФ все що попросить бо ми її підтримаємо і вона вистоїть а ви ні"
Лицемірна сволота.
що це московська орда - терорист,
що бомбить Лавру,
та цивільне населення України,
і нищить Київ..
це доказ, що москва - не Русь..
які можуть бути з москвою-терористом-вбивцею?
які вбивають українців..
це все, що потрібно зрозуміти..
щоб знову примазатись до Русі..
це дійсно питання життя та смерті..
Ніколи лаптєстан не переставав бути імперією зі зміною свого царя на троні... Накриється ***** табакеркою, приміром - йому на зміну заступить ********.
коли ваших дітей гвалтують- вбивають, ви проводите перемовини з гвалтівником- вбивцею.