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Новини Обстріли Києва
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Китай відреагував на удар РФ по Лаврі: переговори - єдиний шлях

заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь

Після масованої атаки Росії на Київ і пошкодження Києво-Печерської лаври МЗС Китаю заявило про підтримку мирних переговорів та закликало всі сторони до політичного врегулювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

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"У питанні "української кризи" (так у КНР офіційно називають російську війну проти України – ред.) позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою", - таким чином Лінь  прокоментував обстріл росіянами Києво-Печерської лаври, одного з найбільш святих місць християнського світу.

"Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту", - наголосив дипломат.

Пекін обмежується закликами до переговорів і деескалації

Пекін продовжує декларувати нейтралітет щодо російсько-української війни та уникає прямого визначення сторін як агресора і жертви конфлікту.

На другому році повномасштабного вторгнення китайська влада намагалася виступити посередником між Києвом і Москвою. Однак у Пекіні дійшли висновку, що позиції сторін залишаються надто далекими та взаємовиключними, а перспективи досягнення порозуміння є мінімальними.

Після цього Китай фактично відмовився від активних посередницьких зусиль, обравши роль пасивного спостерігача. Відтоді офіційний Пекін переважно обмежується закликами до деескалації та переговорів для врегулювання конфлікту.

Водночас ці декларативні заяви не мають практичного продовження, а Росія, яку вважають одним із найближчих партнерів Китаю, продовжує ігнорувати заклики до припинення бойових дій та політичного врегулювання війни.

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Автор: 

Київ (20877) Китай (5281) Лавра (293) обстріл (34491)
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Топ коментарі
+16
Крім матів до Китаю нічого більше.....

РФ це область Китая - і він ще щось триндить.

Доречі коли він каже "переговори" то має на увазі - "ви маєте дати РФ все що попросить бо ми її підтримаємо і вона вистоїть а ви ні"
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15.06.2026 11:42 Відповісти
+11
Жовтопикі закликають до перемовин зі своєю скаженою собакою,замість того щоб припнути її.
Лицемірна сволота.
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15.06.2026 11:44 Відповісти
+11
Ну вот власне. Це Китай відповідальний за війну. Причому самим прямим способом. Сі благословив путіна на напад якраз шоп після олімпіади. А зараз йому допомагає.
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15.06.2026 11:52 Відповісти
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Крім матів до Китаю нічого більше.....

РФ це область Китая - і він ще щось триндить.

Доречі коли він каже "переговори" то має на увазі - "ви маєте дати РФ все що попросить бо ми її підтримаємо і вона вистоїть а ви ні"
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15.06.2026 11:42 Відповісти
Дивно, що Ви чекаєте щось позитивне від комуністів та ще китайських. Чи не маєте особистого досвіду життя під нашими такими ж словоблудами?
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15.06.2026 11:49 Відповісти
Ну вот власне. Це Китай відповідальний за війну. Причому самим прямим способом. Сі благословив путіна на напад якраз шоп після олімпіади. А зараз йому допомагає.
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15.06.2026 11:52 Відповісти
Дзеркально: питання у вцілілих руснявиз НПЗ - переговори єдиний шлях в "російській кризі".
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15.06.2026 12:04 Відповісти
жаби. сраколизи путіна
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15.06.2026 11:43 Відповісти
Здавайтесь! - Китай
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15.06.2026 11:43 Відповісти
китайське посольство там недалеко від Лаври - краще хай би туди прилетіло
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15.06.2026 12:10 Відповісти
Жовтопикі закликають до перемовин зі своєю скаженою собакою,замість того щоб припнути її.
Лицемірна сволота.
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15.06.2026 11:44 Відповісти
"...у Пекіні дійшли висновку, що позиції сторін залишаються надто далекими та взаємовиключними" - а які позиції мають бути між тими хто прийшов убивати, і тими хто захищається?
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15.06.2026 11:47 Відповісти
китайці ще не зрозуміли,
що це московська орда - терорист,
що бомбить Лавру,
та цивільне населення України,
і нищить Київ..
це доказ, що москва - не Русь..

які можуть бути з москвою-терористом-вбивцею?
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15.06.2026 11:49 Відповісти
схоже ти ще не зрозумів хто веде цю війну руками кацапів. А Китай все чудово розуміє, там 5000 років дипломатії і плани прописані на сотні років уперед.
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15.06.2026 11:51 Відповісти
це руки ка'цапів-терористів-вбивць..
які вбивають українців..
це все, що потрібно зрозуміти..
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15.06.2026 12:01 Відповісти
А варіант не підтримувати скажену територію під назвою "расія" не розглядається?
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15.06.2026 11:49 Відповісти
А тим часом Китай навчає російських військових і передає віськову допомогу росіі
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15.06.2026 11:50 Відповісти
Який цинізм від жовтопиких. Передавати рашистам дрони щоб вони били по Україні і мирним в тому числі і святим об'єктам і закликати до переговорів. Пропоную у відповідь вдарити по моцкві, по кремлю, по Ермітажу, по останкінській зомбовежі, по московським аеропортам і закликати до перагаворів
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15.06.2026 11:51 Відповісти
Тут вже як хто перший заявить про переговори після теракту той і є замовник цього терористичного акту. Бо любий теракт це всього навсього верхівка айзбергу а терористи це всього навсьоготупі виконавці. Справжні замовники терору сидять глибоко, смикають за ниточки і закликають домовитися з терористами
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15.06.2026 12:01 Відповісти
Типовий китайський п@дьож. Перестаньте давати трупінну двигуни для всіляких "шахедо-бандеролей" і іншу вашу "гражданскую продукцію". Війна швидко закінчиться. Можете називати це "політичним урегулюванням".
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15.06.2026 11:55 Відповісти
Не буде ніяких переговорів, тільки війна і знищення кацапстанців!
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15.06.2026 11:55 Відповісти
хло, москва-орда хоче знищити Київ,
щоб знову примазатись до Русі..
це дійсно питання життя та смерті..
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15.06.2026 12:04 Відповісти
Пшепрашам. Ви або приїжджайте і втілюйте ваші мрії в життя, або зачекайте готового і не пиндіть.
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15.06.2026 12:06 Відповісти
Китай є безпосередньо бенефіціаром агресії проти України, він отримує на сході рф ресурси в аренду за копійки, за які допомагає рф виготовляти зброю, що бомбити Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Запоріжжя та трохи менше інші міста, в той же час США продає незначну кількість зброї для захисту. Всі ці країни були підписантами меморандуму про гарантії безпеки в Будапешті. Ну і основне, треба повертати собі статус ядерної держави, раз меморандум не виконується, це єдина гарантія безпеки. Як повернути цей статус хіміки знають, але реакція ЄС може бути поганою, тут треба велика праця з цього питання.
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15.06.2026 11:57 Відповісти
китай , одне побажання для вашего режиму коммуністів , шоб вас покарали всі Богі Всесвіту !!!...
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15.06.2026 11:58 Відповісти
Відразу нах.
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15.06.2026 12:07 Відповісти
Насправді єдиний шлях до миру це смерть Путлера! Нещодавно про це почали заявляти і в Штатах. Цю тезу варто максимально поширювати світом, розвиваючи логічний ланцюжок: Путлер має померти якнайшвидше - якщо він буде з цим зволікати, йому треба допомогти - бажано, щоб його смерть була раптовою, несподіваною, насильницькою та максимально демонстративною (останнє, ймовірно, створить на болотах бажаний хаос та гостру боротьбу за владу зі взаємними звинуваченнями: не вберегли, не захистили, не попередили, взагалі увійшли в змову з ЦРУ, МІ-6, МОССАД, СБУ та світовим масонством одночасно).
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15.06.2026 12:11 Відповісти
Яка ху***ня...
Ніколи лаптєстан не переставав бути імперією зі зміною свого царя на троні... Накриється ***** табакеркою, приміром - йому на зміну заступить ********.
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15.06.2026 13:28 Відповісти
Жовто-червоно-комуняцькі обезяни знову свою мантру патякають...
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15.06.2026 12:14 Відповісти
Китаська традиція:
коли ваших дітей гвалтують- вбивають, ви проводите перемовини з гвалтівником- вбивцею.
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15.06.2026 12:19 Відповісти
коли хтось розїбе велику китайські стіну, тоді хай Китай розкаже про переговори. Головинй помогатор русні це Китай, і не їм *******
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15.06.2026 12:26 Відповісти
Китай отгрохал самый большой на планете флот(не говоря уж про армию). К переговорам готовится).
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15.06.2026 12:27 Відповісти
Китай - це співучасник рашистів в нападі на Україну, тому слухати їх поради і робити навпаки - це єдиний вірний шлях.
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15.06.2026 12:37 Відповісти
Шакали косоокі ідіть *****
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15.06.2026 12:40 Відповісти
Дорогі китайські товаріщі,а не пішли б ви НАЙУХ зі своєю порадою.Поставте ультиматум Ху...Лу пу Тіну ,він ваш васал і вас послухає.Не якої "української кризи" не існує,є агресивна війна паРаші проти незалежної, суверенної України.І вам краснопьорим комуністам не треба бути страусами і засовувати голову в пісок,називаючи це нейтралітетом.
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15.06.2026 13:17 Відповісти
 
 