Китай відреагував на удар РФ по Лаврі: переговори - єдиний шлях

Після масованої атаки Росії на Київ і пошкодження Києво-Печерської лаври МЗС Китаю заявило про підтримку мирних переговорів та закликало всі сторони до політичного врегулювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У питанні "української кризи" (так у КНР офіційно називають російську війну проти України – ред.) позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою", - таким чином Лінь прокоментував обстріл росіянами Києво-Печерської лаври, одного з найбільш святих місць християнського світу.

"Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту", - наголосив дипломат.

Пекін обмежується закликами до переговорів і деескалації

Пекін продовжує декларувати нейтралітет щодо російсько-української війни та уникає прямого визначення сторін як агресора і жертви конфлікту.

На другому році повномасштабного вторгнення китайська влада намагалася виступити посередником між Києвом і Москвою. Однак у Пекіні дійшли висновку, що позиції сторін залишаються надто далекими та взаємовиключними, а перспективи досягнення порозуміння є мінімальними.

Після цього Китай фактично відмовився від активних посередницьких зусиль, обравши роль пасивного спостерігача. Відтоді офіційний Пекін переважно обмежується закликами до деескалації та переговорів для врегулювання конфлікту.

Водночас ці декларативні заяви не мають практичного продовження, а Росія, яку вважають одним із найближчих партнерів Китаю, продовжує ігнорувати заклики до припинення бойових дій та політичного врегулювання війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Києво-Печерській лаврі - атака на українську спадщину, - Свириденко