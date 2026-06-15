РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12159 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Киева
1 344 23

Китай отреагировал на удар РФ по Лавре: переговоры - единственный путь

заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

После массированной атаки России на Киев и повреждения Киево-Печерской лавры МИД Китая заявил о поддержке мирных переговоров и призвал все стороны к политическому урегулированию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В вопросе "украинского кризиса" (так в КНР официально называют российскую войну против Украины – ред.) позиция Китая была и остается последовательной и четкой", – таким образом Линь прокомментировал обстрел россиянами Киево-Печерской лавры, одного из самых святых мест христианского мира.

"Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта", — подчеркнул дипломат.

Пекин ограничивается призывами к переговорам и деэскалации

Пекин продолжает заявлять о нейтралитете в отношении российско-украинской войны и избегает прямого определения сторон как агрессора и жертвы конфликта.

На втором году полномасштабного вторжения китайские власти пытались выступить посредником между Киевом и Москвой. Однако в Пекине пришли к выводу, что позиции сторон остаются слишком далекими и взаимоисключающими, а перспективы достижения взаимопонимания минимальны.

После этого Китай фактически отказался от активных посреднических усилий, выбрав роль пассивного наблюдателя. С тех пор официальный Пекин преимущественно ограничивается призывами к деэскалации и переговорам для урегулирования конфликта.

В то же время эти декларативные заявления не имеют практического продолжения, а Россия, которую считают одним из ближайших партнеров Китая, продолжает игнорировать призывы к прекращению боевых действий и политическому урегулированию войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по Киево-Печерской лавре — атака на украинское наследие, — Свириденко

Автор: 

Киев (26454) Китай (3388) Лавра (414) обстрел (33139)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Крім матів до Китаю нічого більше.....

РФ це область Китая - і він ще щось триндить.

Доречі коли він каже "переговори" то має на увазі - "ви маєте дати РФ все що попросить бо ми її підтримаємо і вона вистоїть а ви ні"
показать весь комментарий
15.06.2026 11:42 Ответить
+3
Жовтопикі закликають до перемовин зі своєю скаженою собакою,замість того щоб припнути її.
Лицемірна сволота.
показать весь комментарий
15.06.2026 11:44 Ответить
+3
Ну вот власне. Це Китай відповідальний за війну. Причому самим прямим способом. Сі благословив путіна на напад якраз шоп після олімпіади. А зараз йому допомагає.
показать весь комментарий
15.06.2026 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крім матів до Китаю нічого більше.....

РФ це область Китая - і він ще щось триндить.

Доречі коли він каже "переговори" то має на увазі - "ви маєте дати РФ все що попросить бо ми її підтримаємо і вона вистоїть а ви ні"
показать весь комментарий
15.06.2026 11:42 Ответить
Дивно, що Ви чекаєте щось позитивне від комуністів та ще китайських. Чи не маєте особистого досвіду життя під нашими такими ж словоблудами?
показать весь комментарий
15.06.2026 11:49 Ответить
Ну вот власне. Це Китай відповідальний за війну. Причому самим прямим способом. Сі благословив путіна на напад якраз шоп після олімпіади. А зараз йому допомагає.
показать весь комментарий
15.06.2026 11:52 Ответить
Дзеркально: питання у вцілілих руснявиз НПЗ - переговори єдиний шлях в "російській кризі".
показать весь комментарий
15.06.2026 12:04 Ответить
жаби. сраколизи путіна
показать весь комментарий
15.06.2026 11:43 Ответить
Здавайтесь! - Китай
показать весь комментарий
15.06.2026 11:43 Ответить
Жовтопикі закликають до перемовин зі своєю скаженою собакою,замість того щоб припнути її.
Лицемірна сволота.
показать весь комментарий
15.06.2026 11:44 Ответить
"...у Пекіні дійшли висновку, що позиції сторін залишаються надто далекими та взаємовиключними" - а які позиції мають бути між тими хто прийшов убивати, і тими хто захищається?
показать весь комментарий
15.06.2026 11:47 Ответить
китайці ще не зрозуміли,
що це московська орда - терорист,
що бомбить Лавру,
та цивільне населення України,
і нищить Київ..
це доказ, що москва - не Русь..

які можуть бути з москвою-терористом-вбивцею?
показать весь комментарий
15.06.2026 11:49 Ответить
схоже ти ще не зрозумів хто веде цю війну руками кацапів. А Китай все чудово розуміє, там 5000 років дипломатії і плани прописані на сотні років уперед.
показать весь комментарий
15.06.2026 11:51 Ответить
це руки ка'цапів-терористів-вбивць..
які вбивають українців..
це все, що потрібно зрозуміти..
показать весь комментарий
15.06.2026 12:01 Ответить
А варіант не підтримувати скажену територію під назвою "расія" не розглядається?
показать весь комментарий
15.06.2026 11:49 Ответить
А тим часом Китай навчає російських військових і передає віськову допомогу росіі
показать весь комментарий
15.06.2026 11:50 Ответить
Який цинізм від жовтопиких. Передавати рашистам дрони щоб вони били по Україні і мирним в тому числі і святим об'єктам і закликати до переговорів. Пропоную у відповідь вдарити по моцкві, по кремлю, по Ермітажу, по останкінській зомбовежі, по московським аеропортам і закликати до перагаворів
показать весь комментарий
15.06.2026 11:51 Ответить
Тут вже як хто перший заявить про переговори після теракту той і є замовник цього терористичного акту. Бо любий теракт це всього навсього верхівка айзбергу а терористи це всього навсьоготупі виконавці. Справжні замовники терору сидять глибоко, смикають за ниточки і закликають домовитися з терористами
показать весь комментарий
15.06.2026 12:01 Ответить
Типовий китайський п@дьож. Перестаньте давати трупінну двигуни для всіляких "шахедо-бандеролей" і іншу вашу "гражданскую продукцію". Війна швидко закінчиться. Можете називати це "політичним урегулюванням".
показать весь комментарий
15.06.2026 11:55 Ответить
Не буде ніяких переговорів, тільки війна і знищення кацапстанців!
показать весь комментарий
15.06.2026 11:55 Ответить
хло, москва-орда хоче знищити Київ,
щоб знову примазатись до Русі..
це дійсно питання життя та смерті..
показать весь комментарий
15.06.2026 12:04 Ответить
Пшепрашам. Ви або приїжджайте і втілюйте ваші мрії в життя, або зачекайте готового і не пиндіть.
показать весь комментарий
15.06.2026 12:06 Ответить
Китай є безпосередньо бенефіціаром агресії проти України, він отримує на сході рф ресурси в аренду за копійки, за які допомагає рф виготовляти зброю, що бомбити Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Запоріжжя та трохи менше інші міста, в той же час США продає незначну кількість зброї для захисту. Всі ці країни були підписантами меморандуму про гарантії безпеки в Будапешті. Ну і основне, треба повертати собі статус ядерної держави, раз меморандум не виконується, це єдина гарантія безпеки. Як повернути цей статус хіміки знають, але реакція ЄС може бути поганою, тут треба велика праця з цього питання.
показать весь комментарий
15.06.2026 11:57 Ответить
китай , одне побажання для вашего режиму коммуністів , шоб вас покарали всі Богі Всесвіту !!!...
показать весь комментарий
15.06.2026 11:58 Ответить
Відразу нах.
показать весь комментарий
15.06.2026 12:07 Ответить
 
 