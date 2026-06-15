Китай отреагировал на удар РФ по Лавре: переговоры - единственный путь
После массированной атаки России на Киев и повреждения Киево-Печерской лавры МИД Китая заявил о поддержке мирных переговоров и призвал все стороны к политическому урегулированию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"В вопросе "украинского кризиса" (так в КНР официально называют российскую войну против Украины – ред.) позиция Китая была и остается последовательной и четкой", – таким образом Линь прокомментировал обстрел россиянами Киево-Печерской лавры, одного из самых святых мест христианского мира.
"Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта", — подчеркнул дипломат.
Пекин ограничивается призывами к переговорам и деэскалации
Пекин продолжает заявлять о нейтралитете в отношении российско-украинской войны и избегает прямого определения сторон как агрессора и жертвы конфликта.
На втором году полномасштабного вторжения китайские власти пытались выступить посредником между Киевом и Москвой. Однако в Пекине пришли к выводу, что позиции сторон остаются слишком далекими и взаимоисключающими, а перспективы достижения взаимопонимания минимальны.
После этого Китай фактически отказался от активных посреднических усилий, выбрав роль пассивного наблюдателя. С тех пор официальный Пекин преимущественно ограничивается призывами к деэскалации и переговорам для урегулирования конфликта.
В то же время эти декларативные заявления не имеют практического продолжения, а Россия, которую считают одним из ближайших партнеров Китая, продолжает игнорировать призывы к прекращению боевых действий и политическому урегулированию войны.
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РФ це область Китая - і він ще щось триндить.
Доречі коли він каже "переговори" то має на увазі - "ви маєте дати РФ все що попросить бо ми її підтримаємо і вона вистоїть а ви ні"
Лицемірна сволота.
що це московська орда - терорист,
що бомбить Лавру,
та цивільне населення України,
і нищить Київ..
це доказ, що москва - не Русь..
які можуть бути з москвою-терористом-вбивцею?
які вбивають українців..
це все, що потрібно зрозуміти..
щоб знову примазатись до Русі..
це дійсно питання життя та смерті..