Китай отреагировал на удар РФ по Лавре: переговоры - единственный путь

После массированной атаки России на Киев и повреждения Киево-Печерской лавры МИД Китая заявил о поддержке мирных переговоров и призвал все стороны к политическому урегулированию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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"В вопросе "украинского кризиса" (так в КНР официально называют российскую войну против Украины – ред.) позиция Китая была и остается последовательной и четкой", – таким образом Линь прокомментировал обстрел россиянами Киево-Печерской лавры, одного из самых святых мест христианского мира.

"Китай всегда поддерживал и продолжает поддерживать мирный диалог и переговоры как единственный жизнеспособный путь к завершению кризиса и призывает все стороны приложить максимальные усилия для создания условий политического урегулирования конфликта", — подчеркнул дипломат.

Пекин ограничивается призывами к переговорам и деэскалации

Пекин продолжает заявлять о нейтралитете в отношении российско-украинской войны и избегает прямого определения сторон как агрессора и жертвы конфликта.

На втором году полномасштабного вторжения китайские власти пытались выступить посредником между Киевом и Москвой. Однако в Пекине пришли к выводу, что позиции сторон остаются слишком далекими и взаимоисключающими, а перспективы достижения взаимопонимания минимальны.

После этого Китай фактически отказался от активных посреднических усилий, выбрав роль пассивного наблюдателя. С тех пор официальный Пекин преимущественно ограничивается призывами к деэскалации и переговорам для урегулирования конфликта.

В то же время эти декларативные заявления не имеют практического продолжения, а Россия, которую считают одним из ближайших партнеров Китая, продолжает игнорировать призывы к прекращению боевых действий и политическому урегулированию войны.

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