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Новости Фото Обезвреживание ракет и дронов
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В Одессе взрывотехники обезвредили боевую часть "шахеда" весом 50 кг, залетевшую в квартиру. ФОТОрепортаж

В Одессе саперы полиции обезвредили боевую часть российского беспилотника "Герань-2", который во время ночной атаки попал в многоэтажный жилой дом. В квартире на 11-м этаже специалисты обнаружили неразорвавшийся заряд с 50 килограммами взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.

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Сегодня, 10 июня, ночью в результате вражеской дроновой атаки по Одессе один из БПЛА попал в многоэтажку в Приморском районе.

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Прибыв на место происшествия, сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области обнаружили в квартире на 11-м этаже 18-этажного жилого дома обломки "Герань-2":

  • двигатель,
  • электронные компоненты и
  • недетонировавшую боевую часть массой 50 кг взрывчатого вещества.

Она находилась в крайне опасном состоянии – была оснащена взрывателем и имела механические повреждения.

Специалисты провели специальные работы по разрядке и изъятию взрывчатых материалов. В дальнейшем они будут уничтожены на полигоне.

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В квартире после атаки
В квартире после атаки
В квартире после атаки
В квартире после атаки

Автор: 

Одесса (8145) Одесская область (4373) сапер (178) дроны (7339) Одесский район (629)
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Пощастило людям. Двічі. Там будиночок на друзки міг би розлетітись.
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10.06.2026 17:34 Ответить
А де зник матеріал, про успішний запуск штільмана в космос?
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10.06.2026 17:56 Ответить
Українські ракети FP-5 Flamingo влучили у воєнний завод у Чебоксарах

Джерело: https://censor.net/ua/v4007653
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10.06.2026 19:26 Ответить
Велике дякую Фахівцям поліції Це великий ризик для них,але вони знищують вибухонебезпечні предмети Хлопці ви мужні--СЛАВА ВАМ.
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10.06.2026 19:13 Ответить
 
 