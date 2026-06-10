В Одессе взрывотехники обезвредили боевую часть "шахеда" весом 50 кг, залетевшую в квартиру. ФОТОрепортаж
В Одессе саперы полиции обезвредили боевую часть российского беспилотника "Герань-2", который во время ночной атаки попал в многоэтажный жилой дом. В квартире на 11-м этаже специалисты обнаружили неразорвавшийся заряд с 50 килограммами взрывчатки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Нацполиции.
Сегодня, 10 июня, ночью в результате вражеской дроновой атаки по Одессе один из БПЛА попал в многоэтажку в Приморском районе.
Прибыв на место происшествия, сотрудники управления взрывотехнической службы ГУНП в Одесской области обнаружили в квартире на 11-м этаже 18-этажного жилого дома обломки "Герань-2":
- двигатель,
- электронные компоненты и
- недетонировавшую боевую часть массой 50 кг взрывчатого вещества.
Она находилась в крайне опасном состоянии – была оснащена взрывателем и имела механические повреждения.
Специалисты провели специальные работы по разрядке и изъятию взрывчатых материалов. В дальнейшем они будут уничтожены на полигоне.
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Джерело: https://censor.net/ua/v4007653