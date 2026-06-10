Дроны атаковали Одессу: ранена женщина, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТО
Ночью 10 июня 2026 года враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в два жилых дома.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Есть повреждения
Как отмечается, в результате очередной вражеской атаки в Приморском районе Одессы зафиксированы повреждения двух жилых домов.
"В одном из них полностью выгорела квартира на 5 этаже. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Пострадала женщина
- По данным МВА, пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.
- По другому адресу на 11 этаже повреждено имущество жильцов, остекление и фасад дома.
- На местах происшествия работают представители городской власти, спасатели, коммунальные службы и районная администрация. Продолжается обследование повреждений и фиксация последствий вражеской атаки.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий10.06.2026 06:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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