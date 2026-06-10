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Новости Фото Атака беспилотников на Одессу
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Дроны атаковали Одессу: ранена женщина, повреждены дома. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 10 июня 2026 года враг в очередной раз атаковал Одессу ударными беспилотниками. Зафиксировано попадание в два жилых дома.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ГВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

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Есть повреждения

Как отмечается, в результате очередной вражеской атаки в Приморском районе Одессы зафиксированы повреждения двух жилых домов.

"В одном из них полностью выгорела квартира на 5 этаже. Пожар оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

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Обстрел Одессы
Обстрел Одессы
Обстрел Одессы
Обстрел Одессы

Пострадала женщина

  • По данным МВА, пострадала 46-летняя женщина. Ее госпитализировали и оказывают всю необходимую помощь.
  • По другому адресу на 11 этаже повреждено имущество жильцов, остекление и фасад дома.
  • На местах происшествия работают представители городской власти, спасатели, коммунальные службы и районная администрация. Продолжается обследование повреждений и фиксация последствий вражеской атаки.

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обстрел (33080) Одесса (8144) Одесская область (4369) Одесский район (629)
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Коли в ворога перемог немає ,ось і рашиські чорти воюють з мирним населенням ,це і є огидний "русский мир ".
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10.06.2026 06:47 Ответить
 
 