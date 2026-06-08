После удара РФ по судам ВМС раненых эвакуировали в больницы Одессы, - Плетенчук

После российского удара в субботу по кораблям Военно-морских сил Украины раненые были доставлены в медицинские учреждения Одессы для оказания помощи.

Об этом пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире, отвечая на вопрос о состоянии раненых спасателей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Детали

"После того, как мы получили соответствующую команду, катера Военно-морских сил подошли и эвакуировали пострадавших и, соответственно, доставили их в медицинские учреждения города Одессы. Данные об их дальнейшей судьбе, думаю, впоследствии тоже будут обнародованы, но сейчас это - вся информация", - подчеркнул он.

Плетенчук пояснил, что дальше свою роль должны сыграть, в том числе, медики.

"На самом деле это, в принципе, выглядит сюрреалистично, потому что эти спасатели фактически выполняют роль и скорой помощи, и пожарных, и всего одновременно, когда речь идет о безопасности гражданского судоходства. И это не просто дикость, это - терроризм", - заявил пресс-секретарь.

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Атака была целенаправленной

По его словам, эти атаки были целенаправленными.

"Потому что поразить такую цель в море… она относительно мала, она подвижна. Это нужно было сделать только намеренно, через прямой канал управления теми дронами, которые они для этого применили, воздушного базирования", - сообщил Плетенчук.

Попытка РФ остановить работу зернового коридора

Отвечая на вопрос о том, является ли этот удар сознательной попыткой запугать гражданские экипажи и о том, что для россиян было бы идеально полностью заблокировать работу украинского морского коридора, спикер напомнил, что ВМС ВСУ являются составной частью противовоздушной обороны.

Он сообщил, что сегодня ночью атака РФ фактически длилась много часов, и уточнил, что Военно-морские силы, как и другие составляющие Сил обороны и безопасности, тоже сбивали дроны.

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И, соответственно, эти атаки являются попыткой повлиять на работу нашего зернового коридора. Но, тем не менее, он работает. И (соответственно. — Ред.) показатели это доказывают", - отметил Плетенчук.

Пресс-секретарь согласился с мнением о том, что для россиян, конечно, блокировка украинского морского экспорта-импорта является мечтой, потому что у них есть понимание того, что для Украины морские коридоры и морская логистика, как и для всего мира, являются основным экспортно-импортным каналом.

"Но тем не менее, мы продолжаем работать и делаем все возможное (и будем делать в дальнейшем), чтобы обеспечить работу наших экспортных мощностей", - сказал он.

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