Россияне атаковали дроном гражданское судно под флагом Панамы, которое выходило из Черноморского порта: есть пострадавшие
Вследствие атаки российского беспилотника повреждено гражданское судно под флагом Панамы, которое выходило из порта Черноморск в Одесской области.
Об этом сообщила Администрация морских портов Украины, информирует Цензор.НЕТ.
РФ атаковала гражданское судно
"Гражданское судно под флагом Панамы было повреждено вследствие удара российского беспилотника во время выхода из порта Черноморск. Судно перевозило кукурузу по Украинскому коридору", - говорится в сообщении.
Вследствие атаки есть пострадавшие среди членов экипажа. Им оказывают необходимую помощь.
- Напомним, что 4 марта российские войска нанесли удар по югу Одесщины. Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры.
