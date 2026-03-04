Росіяни атакували дроном цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з Чорноморського порту: є постраждалі

Внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджене цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з порту Чорноморськ в Одеській області.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

РФ атакувала цивільне судно

"Цивільне судно під прапором Панами було пошкоджене внаслідок удару російського безпілотника під час виходу з порту Чорноморськ. Судно перевозило кукурудзу Українським коридором", - сказано в повідомленні.

Внаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Їм надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, що 4 березня російські війська вдарили по півдню Одеської області. Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури.

Читайте також: Росія атакувала два цивільні судна в Чорному морі: є поранений