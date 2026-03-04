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Новини Атака РФ на цивільні судна
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Росіяни атакували дроном цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з Чорноморського порту: є постраждалі

Росія атакувала іноземне судно в Чорноморську, є поранені

Внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджене цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з порту Чорноморськ в Одеській області.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України, інформує Цензор.НЕТ.

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РФ атакувала цивільне судно

"Цивільне судно під прапором Панами було пошкоджене внаслідок удару російського безпілотника під час виходу з порту Чорноморськ. Судно перевозило кукурудзу Українським коридором", - сказано в повідомленні.

Внаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Їм надають необхідну допомогу.

  • Нагадаємо, що 4 березня російські війська вдарили по півдню Одеської області. Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури.

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Одеська область (4109) порт (2175) атака (1624) Чорноморськ (67) Одеський район (652)
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цікаво, якій компанії належить судно.
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04.03.2026 22:29 Відповісти
А вгадай з одного разу.....
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05.03.2026 06:43 Відповісти
 
 