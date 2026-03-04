Росіяни атакували дроном цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з Чорноморського порту: є постраждалі
Внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджене цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з порту Чорноморськ в Одеській області.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України, інформує Цензор.НЕТ.
РФ атакувала цивільне судно
"Цивільне судно під прапором Панами було пошкоджене внаслідок удару російського безпілотника під час виходу з порту Чорноморськ. Судно перевозило кукурудзу Українським коридором", - сказано в повідомленні.
Внаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Їм надають необхідну допомогу.
- Нагадаємо, що 4 березня російські війська вдарили по півдню Одеської області. Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури.
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Urs
показати весь коментар04.03.2026 22:29 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПРОСТО Я #478954
показати весь коментар05.03.2026 06:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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