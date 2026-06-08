Після удару РФ по суднах ВМС поранених евакуювали до лікарень Одеси, - Плетенчук

Після російського удару в суботу по суднах Військово-морських сил України поранених було доставлено до медичних закладів Одеси для надання допомоги.

Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук поінформував у телеефірі, відповідаючи на питання про стан поранених рятувальників, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Після того, як ми отримали відповідну команду, катери Військово-морських сил підійшли і евакуювали постраждалих і, відповідно, доправили їх до медичних закладів міста Одеси. Дані про їхню подальшу долю, думаю, згодом теж будуть оприлюднені, але зараз це - вся інформація", - наголосив він.

Плетенчук пояснив, що далі свою роль вже мають відіграти медики у тому числі.

"Насправді це, в принципі, сюрреалістично виглядає, тому що ці рятівники фактично виконують роль і швидкої, і пожежної, і всього одночасно, коли мова йде про безпеку цивільного судноплавства. І це не просто дикість, це - тероризм", - заявив речник.

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Атака була цілеспрямованою

За його словами, ці атаки були цілеспрямованими.

"Тому що вразити таку ціль в морі… вона відносно мала, вона рухома. Це потрібно було зробити лише навмисно, через прямий канал управління тими дронами, які вони для цього застосували, повітряного базування", - поінформував Плетенчук.

Спроба РФ зупинити роботу зернового коридору

Відповідаючи на питання про те, чи є цей удар свідомою спробою залякати цивільні екіпажі і про те, що для росіян було б ідеально повністю заблокувати роботу українського морського коридору, речник нагадав, що ВМС ЗСУ є складовою протиповітряної оборони.

Він повідомив, що сьогодні уночі атака РФ фактично тривала багато годин, і уточнив, що Військово-морські сили, як і інші складові Сил оборони і безпеки, теж збивали дрони.

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І, відповідно, ці атаки є спробою вплинути на роботу нашого зернового коридору. Але, тим не менше, він працює. І (відповідно. - Ред.) показники це доводять", - зазначив Плетенчук.

Речник погодився з думкою про те, що для росіян, звісно, блокування українського морського експорту-імпорту є мрією, бо у них є розуміння того, що для України морські коридори і морська логістика, як і для всього світу, є основним експортно-імпортним каналом.

"Але тим не менше, працюємо далі і робимо все можливе (і будемо робити надалі), щоб забезпечити роботу наших експортних спроможностей", - сказав він.

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