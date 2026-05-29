Російські БпЛА атакували три іноземні судна в морському коридорі Чорного моря, - Кулеба

Ворожі дрони атакували три торговельні судна в морському коридорі Чорного моря. На борту виникли пожежі, постраждали двоє людей, одне судно відбуксирували в порт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Внаслідок влучань на борту суден виникли пожежі, які були ліквідовані силами екіпажів.



На судні під прапором Вануату двоє членів екіпажу зазнали легких поранень - їм надали необхідну допомогу. Саме судно відбуксироване для проведення ремонту.

"Попри постійні російські атаки, Україна зберігає роботу морського коридору, а порти й екіпажі продовжують забезпечувати рух вантажів і глобальну продовольчу безпеку", - наголосив Кулеба.

Атаки на торгові судна стають регулярними

Атаки на цивільні судна в Чорному морі - це регулярна частина російсько-української війни на морі, яка зачіпає торгові та вантажні судна, відбувається як біля українських портів, так і в міжнародних водах та призводить до пошкоджень, поранень екіпажів і підвищення ризиків для судноплавства.

З початку 2026 року атаки, пов’язані з цивільним судноплавством у Чорному морі, переросли у стійку модель ризику для торгового флоту, а не поодинокі інциденти.

У січні ситуація різко загострилася через серію ударів дронами по вантажних і танкерних суднах у північно-західній частині моря, переважно поблизу Одеської області. Зокрема:

12 січня російські війська атакували два цивільні судна в Чорному морі, які йшли під прапорами Панами та Сан-Марино;

4 березня внаслідок атаки російського безпілотника пошкоджене цивільне судно під прапором Панами, яке виходило з порту Чорноморськ в Одеській області.

