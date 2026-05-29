Росія атакувала турецьке судно, що прямувало з порту Одещини: є поранені. ФОТОрепортаж

У ніч проти 29 травня російські безпілотники атакували суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа.

Евакуація екіпажу та ліквідація займання

Завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів Морської пошуково-рятувальної служби та Військово-Морських Сил ЗС України пожежу вдалося швидко локалізувати.

Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

"РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна", - наголосили у ВМС.

