Новини Атака РФ на цивільні судна
3 092 9

Росія атакувала турецьке судно, що прямувало з порту Одещини: є поранені. ФОТОрепортаж

У ніч проти 29 травня російські безпілотники атакували суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВМС ЗСУ.

Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа.

Евакуація екіпажу та ліквідація займання

Завдяки злагодженим та професійним діям підрозділів Морської пошуково-рятувальної служби та Військово-Морських Сил ЗС України пожежу вдалося швидко локалізувати.

Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

"РФ продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна", - наголосили у ВМС.

Наслідки атаки

РФ атакувала турецьке судно біля Одещини: є поранені
Автор: 

Одеська область (4077) Туреччина (3716)
Це добре. Навіть Захід боїться турків.
29.05.2026 07:52 Відповісти
Поки Анкара офіційно підтримує територіальну цілісність України та постачає їй зброю, вона водночас відмовляється від Західних санкцій проти Москви, що дозволило турецькому бізнесу заповнити порожні ніші.
29.05.2026 07:55 Відповісти
Туреччина стала одним із головних «хабів» для постачання товарів до Росії в обхід санкцій.
Починаючи з 2024 року під тиском США турецькі банки почали масово відмовлятися обслуговувати російські платежі. Це призвело до стрімкого падіння торгівлі з РФ на початку 2026 року (імпорт з РФ впав на 22,8%).
29.05.2026 07:57 Відповісти
Росія - терорист номер 1 в світі. Навіть не можете уявити,якби в них була така сильна армія як в США, то вони б точно не виконували ніяких норм міжнародного права, а били по всіх і вели себе, як господарі в своєму логові. Змушували б всіх їм підкоритися і платити данину.
Не вступаючи з ними у війну Захід має не послаблювати санкції, а задавити їх так, щоб вони за рік приповзли на колінах. Бо купуючи їх сировину, дають їм гроші, щоб ті купили мотузку і повісили на ній громадян Заходу.
29.05.2026 08:13 Відповісти
https://t.me/voynareal/137297 ⚡️Удар рф по багатоповерхівці в Румунії «активує» 5 статтю НАТО, чи треба щось більше? Міноборони країни заявили (https://www.mapn.ro/cpresa/19271_informa%C8%9Bie-de-presa), що відстежували «Шахед» до моменту, коли він влучив у житловий багатоквартирний будинок Збивати було чим, адже з 86-ї авіабази у Фетешті піднялися в повітря два винищувачі F-16 Fighting Falcon, їх також підтримував вертоліт IAR 330 SOCAT Повітряних сил Румунії. Більше того, пілоти румунських літаків мали дозвіл на ураження цілі на території Румунії, але як бачите - вибрали «спостерігати».
29.05.2026 08:25 Відповісти
Цікаво, чи пальчиком помахає Ердоган!
29.05.2026 08:46 Відповісти
І навіть є припущення, яким саме пальчиком
29.05.2026 09:19 Відповісти
кацапські злочини варті закриття для них турками Босфору.
29.05.2026 09:30 Відповісти
Це напевно їм за занадто високі ціни на памідори й огірки у "п'ятьорачке"...
29.05.2026 10:04 Відповісти
 
 