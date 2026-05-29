РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12042 посетителя онлайн
Новости Атака РФ на гражданские суда
2 797 8

Россия атаковала турецкое судно, следовавшее из порта Одесщины: есть раненые. ФОТОрепортаж

В ночь на 29 мая российские беспилотники атаковали сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец — Турция) следовал из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВМС ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате попадания в надстройку судна возник пожар.

Эвакуация экипажа и ликвидация возгорания

Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений Морской поисково-спасательной службы и Военно-морских сил ВС Украины пожар удалось быстро локализовать.

Двух раненых членов экипажа оперативно эвакуировали катерами ВМС ВС Украины и доставили в медицинское учреждение.

"РФ продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда", - подчеркнули в ВМС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Захват украинского судна "Сапфир" и пленение гражданских лиц: будут судить трех военных РФ, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Последствия атаки

РФ атаковала турецкое судно у берегов Одесской области: есть раненые
РФ атаковала турецкое судно у берегов Одесской области: есть раненые
РФ атаковала турецкое судно у берегов Одесской области: есть раненые
РФ атаковала турецкое судно у берегов Одесской области: есть раненые
РФ атаковала турецкое судно у берегов Одесской области: есть раненые
РФ атаковала турецкое судно у берегов Одесской области: есть раненые

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали дроном гражданское судно под флагом Панамы, которое выходило из черноморского порта: есть пострадавшие

Автор: 

Одесская область (4341) Турция (3540)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це добре. Навіть Захід боїться турків.
показать весь комментарий
29.05.2026 07:52 Ответить
Поки Анкара офіційно підтримує територіальну цілісність України та постачає їй зброю, вона водночас відмовляється від Західних санкцій проти Москви, що дозволило турецькому бізнесу заповнити порожні ніші.
показать весь комментарий
29.05.2026 07:55 Ответить
Туреччина стала одним із головних «хабів» для постачання товарів до Росії в обхід санкцій.
Починаючи з 2024 року під тиском США турецькі банки почали масово відмовлятися обслуговувати російські платежі. Це призвело до стрімкого падіння торгівлі з РФ на початку 2026 року (імпорт з РФ впав на 22,8%).
показать весь комментарий
29.05.2026 07:57 Ответить
Росія - терорист номер 1 в світі. Навіть не можете уявити,якби в них була така сильна армія як в США, то вони б точно не виконували ніяких норм міжнародного права, а били по всіх і вели себе, як господарі в своєму логові. Змушували б всіх їм підкоритися і платити данину.
Не вступаючи з ними у війну Захід має не послаблювати санкції, а задавити їх так, щоб вони за рік приповзли на колінах. Бо купуючи їх сировину, дають їм гроші, щоб ті купили мотузку і повісили на ній громадян Заходу.
показать весь комментарий
29.05.2026 08:13 Ответить
https://t.me/voynareal/137297 ⚡️Удар рф по багатоповерхівці в Румунії «активує» 5 статтю НАТО, чи треба щось більше? Міноборони країни заявили (https://www.mapn.ro/cpresa/19271_informa%C8%9Bie-de-presa), що відстежували «Шахед» до моменту, коли він влучив у житловий багатоквартирний будинок Збивати було чим, адже з 86-ї авіабази у Фетешті піднялися в повітря два винищувачі F-16 Fighting Falcon, їх також підтримував вертоліт IAR 330 SOCAT Повітряних сил Румунії. Більше того, пілоти румунських літаків мали дозвіл на ураження цілі на території Румунії, але як бачите - вибрали «спостерігати».
показать весь комментарий
29.05.2026 08:25 Ответить
Цікаво, чи пальчиком помахає Ердоган!
показать весь комментарий
29.05.2026 08:46 Ответить
І навіть є припущення, яким саме пальчиком
показать весь комментарий
29.05.2026 09:19 Ответить
кацапські злочини варті закриття для них турками Босфору.
показать весь комментарий
29.05.2026 09:30 Ответить
 
 