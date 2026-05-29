Россия атаковала турецкое судно, следовавшее из порта Одесщины: есть раненые. ФОТОрепортаж
В ночь на 29 мая российские беспилотники атаковали сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец — Турция) следовал из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВМС ВСУ.
В результате попадания в надстройку судна возник пожар.
Эвакуация экипажа и ликвидация возгорания
Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений Морской поисково-спасательной службы и Военно-морских сил ВС Украины пожар удалось быстро локализовать.
Двух раненых членов экипажа оперативно эвакуировали катерами ВМС ВС Украины и доставили в медицинское учреждение.
"РФ продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда", - подчеркнули в ВМС.
Последствия атаки
Починаючи з 2024 року під тиском США турецькі банки почали масово відмовлятися обслуговувати російські платежі. Це призвело до стрімкого падіння торгівлі з РФ на початку 2026 року (імпорт з РФ впав на 22,8%).
Не вступаючи з ними у війну Захід має не послаблювати санкції, а задавити їх так, щоб вони за рік приповзли на колінах. Бо купуючи їх сировину, дають їм гроші, щоб ті купили мотузку і повісили на ній громадян Заходу.