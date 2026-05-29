Россия атаковала турецкое судно, следовавшее из порта Одесщины: есть раненые. ФОТОрепортаж

В ночь на 29 мая российские беспилотники атаковали сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец — Турция) следовал из одного из портов Одесской области в Турцию с грузом на борту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВМС ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате попадания в надстройку судна возник пожар.

Эвакуация экипажа и ликвидация возгорания

Благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений Морской поисково-спасательной службы и Военно-морских сил ВС Украины пожар удалось быстро локализовать.

Двух раненых членов экипажа оперативно эвакуировали катерами ВМС ВС Украины и доставили в медицинское учреждение.

"РФ продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда", - подчеркнули в ВМС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Захват украинского судна "Сапфир" и пленение гражданских лиц: будут судить трех военных РФ, – Нацполиция. ФОТОрепортаж

Последствия атаки













Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали дроном гражданское судно под флагом Панамы, которое выходило из черноморского порта: есть пострадавшие