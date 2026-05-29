Российские БПЛА атаковали три иностранных судна в морском коридоре Черного моря, - Кулеба

Вражеские дроны атаковали три торговых судна в морском коридоре Чёрного моря. На борту возникли пожары, пострадали два человека, одно судно отбуксировали в порт.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министрпо восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

В результате попаданий на борту судов возникли пожары, которые были ликвидированы силами экипажей.



На судне под флагом Вануату двое членов экипажа получили легкие ранения – им оказали необходимую помощь. Само судно отбуксировано для проведения ремонта.

«Несмотря на постоянные российские атаки, Украина сохраняет работу морского коридора, а порты и экипажи продолжают обеспечивать движение грузов и глобальную продовольственную безопасность», — подчеркнул Кулеба.

Атаки на торговые суда становятся регулярными

Атаки на гражданские суда в Черном море — это регулярная часть российско-украинской войны на море, котораязатрагивает торговые и грузовые суда,происходит как у украинских портов, так и в международных водах иприводит к повреждениям, ранениям экипажей и повышению рисков для судоходства.

С начала 2026 года атаки, связанные с гражданским судоходством в Черном море, переросли в устойчивую модель риска для торгового флота, а не в единичные инциденты.

В январе ситуация резко обострилась из-за серии ударов дронами по грузовым и танкерным судам в северо-западной части моря, преимущественно вблизи Одесской области. В частности:

12 января российские войска атаковали два гражданских судна в Черном море, которые шли под флагами Панамы и Сан-Марино;

4 марта в результате атаки российского беспилотника повреждено гражданское судно под флагом Панамы, которое выходило из порта Черноморск в Одесской области.

