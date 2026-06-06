РФ атакувала два цивільні пошуково-рятувальні судна в українському морському коридорі, є постраждалі. ФОТО

Росія атакувала два цивільні катери Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. Внаслідок атаки є постраждалі. Наразі катери ВМС ЗСУ проводять евакуацію.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

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Триває евакуація

"Ворог завдав ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору. На жаль, є постраждалі. Триває евакуація катерами Військово-Морських Сил ЗСУ", - сказано в повідомленні.

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РФ вчергове порушила норми міжнародного права

Кулеба зазначив, що малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Зокрема, стаття 27 Другої Женевської конвенції 1949 року прямо передбачає захист суден, що використовуються державою або офіційно визнаними рятувальними організаціями виключно для проведення пошуково-рятувальних операцій та надання допомоги людям на морі.

"Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування рф нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі", - наголосив урядовець.

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