Дрони атакували Одесу: поранено жінку, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вночі 10 червня 2026 року ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у два житлові будинки.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Є пошкодження
Як зазначається, внаслідок чергової ворожої атаки в Приморському районі Одеси зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.
"В одному з них вщент вигоріла квартира на 5 поверсі. Пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Постраждала жінка
- За даними МВА, постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували та надають всю необхідну допомогу.
- За іншою адресою на 11 поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку.
- На місцях події працюють представники міської влади, рятувальники, комунальні служби та районна адміністрація. Триває обстеження пошкоджень і фіксація наслідків ворожої атаки.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар10.06.2026 06:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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