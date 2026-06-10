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Новини Фото Атака безпілотників на Одесу
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Дрони атакували Одесу: поранено жінку, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 10 червня 2026 року ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у два житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Є пошкодження

Як зазначається, внаслідок чергової ворожої атаки в Приморському районі Одеси зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.

"В одному з них вщент вигоріла квартира на 5 поверсі. Пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси

Постраждала жінка

  • За даними МВА, постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували та надають всю необхідну допомогу.
  • За іншою адресою на 11 поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку.
  • На місцях події працюють представники міської влади, рятувальники, комунальні служби та районна адміністрація. Триває обстеження пошкоджень і фіксація наслідків ворожої атаки.

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обстріл (34432) Одеса (5855) Одеська область (4109) Одеський район (652)
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Коли в ворога перемог немає ,ось і рашиські чорти воюють з мирним населенням ,це і є огидний "русский мир ".
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10.06.2026 06:47 Відповісти
 
 