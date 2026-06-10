Дрони атакували Одесу: поранено жінку, пошкоджено будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вночі 10 червня 2026 року ворог вчергове атакував Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання у два житлові будинки.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

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Є пошкодження

Як зазначається, внаслідок чергової ворожої атаки в Приморському районі Одеси зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.

"В одному з них вщент вигоріла квартира на 5 поверсі. Пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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Постраждала жінка

За даними МВА, постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували та надають всю необхідну допомогу.

За іншою адресою на 11 поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку.

На місцях події працюють представники міської влади, рятувальники, комунальні служби та районна адміністрація. Триває обстеження пошкоджень і фіксація наслідків ворожої атаки.

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