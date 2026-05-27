Две ракеты Х-101 упали и не взорвались: саперы ГСЧС очистили территорию на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В Прилуцком районе Черниговской области саперы ГСЧС обезвредили опасную находку — боевые части двух российских крылатых ракет Х-101, которые упали на открытой местности, но не взорвались.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Специалисты обследовали территорию, после чего с помощью специализированного автомобиля изъяли опасные находки и уничтожили их в установленном порядке с соблюдением всех мер безопасности.

В ГСЧС напомнили:

если заметили подозрительные или взрывоопасные предметы — не подходите, не трогайте,

звоните по номеру 101 или 112!

