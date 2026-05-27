Две ракеты Х-101 упали и не взорвались: саперы ГСЧС очистили территорию на Черниговщине. ФОТОрепортаж
В Прилуцком районе Черниговской области саперы ГСЧС обезвредили опасную находку — боевые части двух российских крылатых ракет Х-101, которые упали на открытой местности, но не взорвались.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
- если заметили подозрительные или взрывоопасные предметы — не подходите, не трогайте,
- звоните по номеру 101 или 112!
Російська стратегічна крилата ракета Х-101 працює на спеціальному високоенергетичному авіаційному пальному. Його особливості, склад та об'єм роблять ракету небезпечною не лише при вибуху, але й у разі падіння уламків. [https://www.facebook.com/kustdnepr/posts/%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE-/898847024793168/ 1, https://*******.info/threads/raketne-toplivo-toksichnist.1451716/ 2]
Основні факти про пальне Х-101:
Вид пального: Основне пальне - синтетичний вуглеводень Т-10 (децилін). У деяких версіях або для резерву передбачено використання пального Т-6.Об'єм та вага: На одну ракету припадає близько 1,5 тонни пального. Це становить більше половини від загальної стартової ваги снаряда (яка дорівнює 2200-2400 кг).Ефективність: Завдяки такому об'єму ракета може безперервно летіти понад 10 годин.Токсичність: Це ракетне пальне є високотоксичним. Воно небезпечне для вдихання та забруднює довкілля при падінні уламків.