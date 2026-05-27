РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10425 посетителей онлайн
Новости Фото Обезвреживание ракет и дронов
2 927 8

Две ракеты Х-101 упали и не взорвались: саперы ГСЧС очистили территорию на Черниговщине. ФОТОрепортаж

В Прилуцком районе Черниговской области саперы ГСЧС обезвредили опасную находку — боевые части двух российских крылатых ракет Х-101, которые упали на открытой местности, но не взорвались.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Специалисты обследовали территорию, после чего с помощью специализированного автомобиля изъяли опасные находки и уничтожили их в установленном порядке с соблюдением всех мер безопасности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Шахед" застрял в стене 15-го этажа многоэтажки в Одессе: полицейские обезвредили 50-килограммовую боевую часть, которая не взорвалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Черниговской области саперы уничтожили боевые части ракет Х-101, которые не взорвались
В Черниговской области саперы уничтожили боевые части ракет Х-101, которые не взорвались
В Черниговской области саперы уничтожили боевые части ракет Х-101, которые не взорвались
В Черниговской области саперы уничтожили боевые части ракет Х-101, которые не взорвались
В Черниговской области саперы уничтожили боевые части ракет Х-101, которые не взорвались
В Черниговской области саперы уничтожили боевые части ракет Х-101, которые не взорвались

В ГСЧС напомнили:

  • если заметили подозрительные или взрывоопасные предметы — не подходите, не трогайте,
  • звоните по номеру 101 или 112!

Смотрите также: В Днепре изъяли дрон с боевой частью, запущенный РФ во время вчерашней атаки на Киев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ГСЧС (5200) сапер (178) Черниговская область (1580)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
⚡️В ніч на 24 травня росіяни дійсно запустили два «Орєшніка» - про це йдеться в листі президента України до Трампа
показать весь комментарий
27.05.2026 17:45 Ответить
Надіюся, пальне в них вигоріло в польоті, чи баки цілими залишилися...
Російська стратегічна крилата ракета Х-101 працює на спеціальному високоенергетичному авіаційному пальному. Його особливості, склад та об'єм роблять ракету небезпечною не лише при вибуху, але й у разі падіння уламків. [https://www.facebook.com/kustdnepr/posts/%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE-/898847024793168/ 1, https://*******.info/threads/raketne-toplivo-toksichnist.1451716/ 2]
Основні факти про пальне Х-101:
Вид пального: Основне пальне - синтетичний вуглеводень Т-10 (децилін). У деяких версіях або для резерву передбачено використання пального Т-6.Об'єм та вага: На одну ракету припадає близько 1,5 тонни пального. Це становить більше половини від загальної стартової ваги снаряда (яка дорівнює 2200-2400 кг).Ефективність: Завдяки такому об'єму ракета може безперервно летіти понад 10 годин.Токсичність: Це ракетне пальне є високотоксичним. Воно небезпечне для вдихання та забруднює довкілля при падінні уламків.
показать весь комментарий
27.05.2026 18:08 Ответить
Да, гадость редкая. У меня отец на Х-22 служить начинал (по системе наведения), так заправляли ракету люди в полном ОЗК, там окислитель на 85% азотная кислота
показать весь комментарий
27.05.2026 18:42 Ответить
Знаю... В Прилуках такі були...Колишній співслужбовець років десять, до пенсії, в тій частині служив, розказував...
показать весь комментарий
27.05.2026 18:52 Ответить
І в Прилуках, і в Полтаві. Можливо і в Озерному Житомирської. Паливо "самін", "меланж".
показать весь комментарий
27.05.2026 19:02 Ответить
Озёрное, да.
показать весь комментарий
27.05.2026 19:05 Ответить
Значить вірно паь"ятаю. Дяк.
показать весь комментарий
27.05.2026 19:12 Ответить
У Озерному була база, де ці ракети утилізували... З Прилук їх саме туди направляли...
показать весь комментарий
27.05.2026 19:10 Ответить
 
 