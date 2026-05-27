Дві ракети Х-101 впали і не здетонували: сапери ДСНС очистили територію на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

У Прилуцькому районі Чернігівської області сапери ДСНС знешкодили небезпечну знахідку — бойові частини двох російських крилатих ракет Х-101, які впали на відкритій місцевості, але не вибухнули.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Фахівці обстежили територію, після чого за допомогою спеціалізованого автомобіля вилучили небезпечні знахідки та знищили їх у встановленому порядку з дотриманням усіх заходів безпеки.

На Чернігівщині сапери знищили бойові частини ракет Х-101, що не вибухнули
У ДСНС нагадали:

  • якщо помітили підозрілі або вибухонебезпечні предмети - не підходьте, не чіпайте,
  • телефонуйте 101 або 112!

⚡️В ніч на 24 травня росіяни дійсно запустили два «Орєшніка» - про це йдеться в листі президента України до Трампа
27.05.2026 17:45 Відповісти
Надіюся, пальне в них вигоріло в польоті, чи баки цілими залишилися...
Російська стратегічна крилата ракета Х-101 працює на спеціальному високоенергетичному авіаційному пальному. Його особливості, склад та об'єм роблять ракету небезпечною не лише при вибуху, але й у разі падіння уламків. [https://www.facebook.com/kustdnepr/posts/%D1%94-%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82-%D1%8F%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%83-%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE-/898847024793168/ 1, https://*******.info/threads/raketne-toplivo-toksichnist.1451716/ 2]
Основні факти про пальне Х-101:
Вид пального: Основне пальне - синтетичний вуглеводень Т-10 (децилін). У деяких версіях або для резерву передбачено використання пального Т-6.Об'єм та вага: На одну ракету припадає близько 1,5 тонни пального. Це становить більше половини від загальної стартової ваги снаряда (яка дорівнює 2200-2400 кг).Ефективність: Завдяки такому об'єму ракета може безперервно летіти понад 10 годин.Токсичність: Це ракетне пальне є високотоксичним. Воно небезпечне для вдихання та забруднює довкілля при падінні уламків.
27.05.2026 18:08 Відповісти
Да, гадость редкая. У меня отец на Х-22 служить начинал (по системе наведения), так заправляли ракету люди в полном ОЗК, там окислитель на 85% азотная кислота
27.05.2026 18:42 Відповісти
Знаю... В Прилуках такі були...Колишній співслужбовець років десять, до пенсії, в тій частині служив, розказував...
27.05.2026 18:52 Відповісти
І в Прилуках, і в Полтаві. Можливо і в Озерному Житомирської. Паливо "самін", "меланж".
27.05.2026 19:02 Відповісти
Озёрное, да.
27.05.2026 19:05 Відповісти
Значить вірно паь"ятаю. Дяк.
27.05.2026 19:12 Відповісти
У Озерному була база, де ці ракети утилізували... З Прилук їх саме туди направляли...
27.05.2026 19:10 Відповісти
 
 