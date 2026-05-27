Дві ракети Х-101 впали і не здетонували: сапери ДСНС очистили територію на Чернігівщині. ФОТОрепортаж
У Прилуцькому районі Чернігівської області сапери ДСНС знешкодили небезпечну знахідку — бойові частини двох російських крилатих ракет Х-101, які впали на відкритій місцевості, але не вибухнули.
Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.
- якщо помітили підозрілі або вибухонебезпечні предмети - не підходьте, не чіпайте,
- телефонуйте 101 або 112!
Російська стратегічна крилата ракета Х-101 працює на спеціальному високоенергетичному авіаційному пальному. Його особливості, склад та об'єм роблять ракету небезпечною не лише при вибуху, але й у разі падіння уламків.
Основні факти про пальне Х-101:
Вид пального: Основне пальне - синтетичний вуглеводень Т-10 (децилін). У деяких версіях або для резерву передбачено використання пального Т-6.Об'єм та вага: На одну ракету припадає близько 1,5 тонни пального. Це становить більше половини від загальної стартової ваги снаряда (яка дорівнює 2200-2400 кг).Ефективність: Завдяки такому об'єму ракета може безперервно летіти понад 10 годин.Токсичність: Це ракетне пальне є високотоксичним. Воно небезпечне для вдихання та забруднює довкілля при падінні уламків.