Дві ракети Х-101 впали і не здетонували: сапери ДСНС очистили територію на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

У Прилуцькому районі Чернігівської області сапери ДСНС знешкодили небезпечну знахідку — бойові частини двох російських крилатих ракет Х-101, які впали на відкритій місцевості, але не вибухнули.

Про це повідомили в ДСНС України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фахівці обстежили територію, після чого за допомогою спеціалізованого автомобіля вилучили небезпечні знахідки та знищили їх у встановленому порядку з дотриманням усіх заходів безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Шахед" застряг у стіні 15 поверху багатоповерхівки в Одесі: поліцейські знешкодили 50-кілограмову бойову частину, що не здетонувала. ВІДЕО+ФОТОрепортаж













У ДСНС нагадали:

якщо помітили підозрілі або вибухонебезпечні предмети - не підходьте, не чіпайте,

телефонуйте 101 або 112!

Також дивіться: З Дніпра вилучили дрон із бойовою частиною, запущений РФ під час вчорашньої атаки на Київ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж