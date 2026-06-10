В Одесі вибухотехніки знешкодили бойову частину "Шахеда" вагою 50 кг, яка залетіла в квартиру. ФОТОрепортаж

В Одесі вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського безпілотника "Герань-2", який під час нічної атаки влучив у багатоповерховий житловий будинок. У квартирі на 11-му поверсі фахівці виявили нездетонований заряд із 50 кілограмами вибухівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Нацполіції.

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Сьогодні, 10 червня, вночі внаслідок ворожої дронової атаки по Одесі один із БпЛА влучив в багатоповерхівку у Приморському районі.

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Прибувши на місце події, співробітники управління вибухотехнічної служби ГУНП в Одеській області виявили у квартирі на 11-му поверсі 18-поверхового житлового будинку уламки "Герань-2":

двигун,

електронні компоненти та

нездетоновану бойову частину масою 50 кг вибухової речовини.

Вона була у вкрай небезпечному стані – була споряджена підривачем та мала механічні пошкодження.

Фахівці провели спеціальні роботи з розрядження та вилучення вибухових матеріалів. Надалі вони будуть знищені в умовах полігону.

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