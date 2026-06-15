Ночной удар РФ разрушил часть рынка "Петрик" в Киеве. ФОТО

В результате ночной российской атаки в Оболонском районе Киева загорелись торговые павильоны возле станции метро "Почайна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Как сообщает корреспондент издания, пострадала территория рынка "Петрик" по ул. Вербовая, на которой полностью выгорели и были разрушены несколько рядов, на других повреждены стекла и роллеты крытых торговых точек.

Ряды соседних рынков, в частности книжного, букинистического, вещного, не пострадали.

Сейчас на месте удара не видно открытого огня. Над ликвидацией последствий работают спасатели.

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Издание forbes.ua публикует фото с последствиями атаки на рынок.







Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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