Ночной удар РФ разрушил часть рынка "Петрик" в Киеве. ФОТО
В результате ночной российской атаки в Оболонском районе Киева загорелись торговые павильоны возле станции метро "Почайна".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщает корреспондент издания, пострадала территория рынка "Петрик" по ул. Вербовая, на которой полностью выгорели и были разрушены несколько рядов, на других повреждены стекла и роллеты крытых торговых точек.
Ряды соседних рынков, в частности книжного, букинистического, вещного, не пострадали.
Сейчас на месте удара не видно открытого огня. Над ликвидацией последствий работают спасатели.
Издание forbes.ua публикует фото с последствиями атаки на рынок.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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