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Ночной удар РФ разрушил часть рынка "Петрик" в Киеве. ФОТО

В результате ночной российской атаки в Оболонском районе Киева загорелись торговые павильоны возле станции метро "Почайна".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

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Как сообщает корреспондент издания, пострадала территория рынка "Петрик" по ул. Вербовая, на которой полностью выгорели и были разрушены несколько рядов, на других повреждены стекла и роллеты крытых торговых точек.

Ряды соседних рынков, в частности книжного, букинистического, вещного, не пострадали.

Сейчас на месте удара не видно открытого огня. Над ликвидацией последствий работают спасатели.

Читайте также: Пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве, - МВД. ФОТОрепортаж

Издание forbes.ua публикует фото с последствиями атаки на рынок.

рынок Петрик
рынок Петрик
рынок Петрик

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас количество жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте: Украина обратится в ЮНЕСКО из-за удара РФ по Киево-Печерской лавре. Путин - в списке худших варваров в истории, - Сибига

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Киев (26454) обстрел (33139) рынок (520)
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а тим часом - посилюються протестні настрої

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15.06.2026 14:08 Ответить
Ну а що ще ТУПИЙ Блазень може вигадати?
Тільки "пиписьками рейтингу" мірятися, та ще з тим, кому на це вже давно начхати.
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15.06.2026 14:14 Ответить
Черчилль:чекати, що дурні порозумнішають, - найнебезпечніша форма оптимізму.
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15.06.2026 14:35 Ответить
Відео з ринку -- https://www.youtube.com/shorts/YH86b-hfI8c

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15.06.2026 14:41 Ответить
 
 