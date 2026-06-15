Нічний удар РФ зруйнував частину ринку "Петрик" у Києві. ФОТО

Унаслідок нічної російської атаки в Оболонському районі Києва загорілися торговельні павільйони поблизу станції метро "Почайна".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Як інформує кореспондент видання, постраждала територія ринку "Петрик" по вул. Вербова, на якій вщент вигоріло та зруйновано кілька рядів, на інших пошкоджене скло та ролети критих торговельних точок.

Ряди сусідніх ринків, зокрема книжкового, букіністичного, речового, не постраждали.

Наразі на місці удару не видно відкритого вогню. Над ліквідацією наслідків працюють рятувальники.

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Видання forbes.ua публікує фото з наслідками атаки на ринок.







Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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