Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" біля дороги у Шевченківському районі Києва. ФОТО
У Шевченківському районі Києва після масованої російської атаки правоохоронці виявили та вилучили бойову частину безпілотника "Герань-2", яка лежала поблизу проїжджої частини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.
Після масованого обстрілу української столиці, який ворог здійснив сьогодні вночі, на спецлінію 102 надійшло повідомлення щодо виявлення вибухонебезпечного предмета, який перебував поблизу проїжджої частини на одній із пожвавлених транспортних розв’язок у центрі столиці.
На місце події негайно прибули працівники територіального управління поліції та обгородили територію, на якій знаходились уламки БпЛА з бойовою частиною.
Слідчо-оперативна група задокументувала черговий злочин російської федерації, а вибухотехніки столичного главку поліції вилучили боєприпас для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.
За попередніми даними, виявлені уламки – бойова частина безпілотного літального апарату типу "Герань-2", який рф запустила на територію України під час комбінованої атаки.
Поліція нагадує:
- у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них та негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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