Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" біля дороги у Шевченківському районі Києва. ФОТО

У Шевченківському районі Києва після масованої російської атаки правоохоронці виявили та вилучили бойову частину безпілотника "Герань-2", яка лежала поблизу проїжджої частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві.

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Після масованого обстрілу української столиці, який ворог здійснив сьогодні вночі, на спецлінію 102 надійшло повідомлення щодо виявлення вибухонебезпечного предмета, який перебував поблизу проїжджої частини на одній із пожвавлених транспортних розв’язок у центрі столиці.

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На місце події негайно прибули працівники територіального управління поліції та обгородили територію, на якій знаходились уламки БпЛА з бойовою частиною.

Слідчо-оперативна група задокументувала черговий злочин російської федерації, а вибухотехніки столичного главку поліції вилучили боєприпас для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні.

За попередніми даними, виявлені уламки – бойова частина безпілотного літального апарату типу "Герань-2", який рф запустила на територію України під час комбінованої атаки.

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Поліція нагадує:

у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не наближайтеся до них та негайно повідомляйте відповідні служби за номерами 101, 102 або 112.

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