"Нафтогаз" допоможе відновити Лавру та кіностудію імені Довженка і закликає бізнес долучитися до ініціативи

Група Нафтогаз надасть фінансову допомогу на відновлення Києво-Печерської лаври та Кіностудії імені Олександра Довженка, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ по Києву у ніч на 15 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається в повідомленні на його фейсбук-сторінці, рішення про надання фінансової допомоги "Нафтогаз" ухвалив у координації з урядом. Йдеться про об’єкти, що мають особливе значення для збереження історичної пам’яті, національної ідентичності та культурної спадщини України.

Також дивіться: Поліцейські вилучили бойову частину "Герань-2" біля дороги у Шевченківському районі Києва. ФОТО

"росія цілеспрямовано знищує наші домівки, критичну інфраструктуру, історичні пам’ятки та культурні об’єкти. Її атаки спрямовані не лише проти конкретних будівель, а й проти нашої ідентичності. Лише об’єднавши зусилля держави, бізнесу та суспільства ми зможемо відновити зруйноване, зберегти нашу спадщину та довести, що українську культуру неможливо знищити жодними ракетами чи дронами", – прокоментував Сергій Корецький.

Також читайте: "ПриватБанк" виділив 2 мільйони на відновлення постраждалої від ворожого обстрілу Києво-Печерської лаври

Група Нафтогаз закликала відповідальний український бізнес долучатися до відновлення постраждалих об’єктів культурної спадщини та спільними зусиллями підтримувати проєкти, важливі для майбутнього України.

Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Читайте: Україна звернеться до ЮНЕСКО через удар РФ по Києво-Печерській лаврі. Путін - у списку найгірших варварів в історії, - Сибіга