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Новини Масований комбінований удар Удар по Києво-Печерській лаврі
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"Нафтогаз" допоможе відновити Лавру та кіностудію імені Довженка і закликає бізнес долучитися до ініціативи

Нафтогаз виділить кошти на відновлення культурних об’єктів

Група Нафтогаз надасть фінансову допомогу на відновлення Києво-Печерської лаври та Кіностудії імені Олександра Довженка, які постраждали внаслідок масованої атаки РФ по Києву у ніч на 15 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

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Як зазначається в повідомленні на його фейсбук-сторінці, рішення про надання фінансової допомоги "Нафтогаз" ухвалив у координації з урядом. Йдеться про об’єкти, що мають особливе значення для збереження історичної пам’яті, національної ідентичності та культурної спадщини України.

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"росія цілеспрямовано знищує наші домівки, критичну інфраструктуру, історичні пам’ятки та культурні об’єкти. Її атаки спрямовані не лише проти конкретних будівель, а й проти нашої ідентичності. Лише об’єднавши зусилля держави, бізнесу та суспільства ми зможемо відновити зруйноване, зберегти нашу спадщину та довести, що українську культуру неможливо знищити жодними ракетами чи дронами", – прокоментував Сергій Корецький.

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Група Нафтогаз закликала відповідальний український бізнес долучатися до відновлення постраждалих об’єктів культурної спадщини та спільними зусиллями підтримувати проєкти, важливі для майбутнього України.

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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Автор: 

Київ (20877) Лавра (293) Нафтогаз (4460) відбудова (404) кіностудія (6)
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з Охматдитом ініціатива реалізована?
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15.06.2026 20:01 Відповісти
Зібрані гроші розікрали, все!
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15.06.2026 20:45 Відповісти
Ніяк не пригадаю останній фільм, знятий на кіностудії Довженка...
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15.06.2026 20:06 Відповісти
Там багато чого знімалось, у Зеленського навіть спитайте... Якщо не плашки це ще нічого не значить, це купа цехів, павільйонів, в основному оренда, бо держава державним студіям грошей не дає.
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15.06.2026 20:28 Відповісти
Краще б скинулись на розробку балістики
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15.06.2026 20:08 Відповісти
Попи повинні скинутися, їздити на геліках в них гроші є, а на відновлення не має.
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15.06.2026 20:47 Відповісти
хай віряни скидуються
звикли свою віру за рахунок податків стверджувати
мусульмани теж скинуться?
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15.06.2026 21:31 Відповісти
а попи потім нафтогаз освятять?
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15.06.2026 21:32 Відповісти
 
 