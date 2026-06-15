Удар по Лавре: новая тактика террора России против Украины // Без цензуры. ВИДЕО
Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре — одной из главных святынь Украины и символов нашей истории еще со времен Киевской Руси.
Под ударом оказался Успенский собор, а вместе с ним — сама идея украинской преемственности, государственности и культуры, которую Москва веками пыталась присвоить или уничтожить.
В этом видео Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему удар по Лавре — это не случайность, а часть более широкой тактики российского террора. РФ атакует не только военные или логистические объекты, но и украинскую культурную память: Киево-Печерскую лавру, киностудию Довженко, Харьковский художественный музей, Новую почту и гражданскую инфраструктуру.
Отдельно — о российском ИПСО по поводу Patriot, попытке переложить вину на Украину и Запад, а также о том, почему тема уничтожения украинских святынь должна звучать на самом высоком международном уровне.
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Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что вследствие массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Вследствие атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что вследствие повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли вследствие удара РФ по Харькову.
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Да ❗
Дорого Украинцам обходиться их доброта и забывчивость ❗❗.
После - ГОЛОДОМОРОВ , , РАСТРЕЛОВ , ВЫСЕЛОК И РУСИФИКАЦЫЙ , --- почти до 2022 считали московитов -- братсским народом , , и противились вступлении в НАТО ❗❗ .
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
русскоФАШЫССТЫ ,- под Лиманом , ...----
растреляли родителей УКРАИНССКОЙ девушки- ребенка 3-5 лет !!.
А - ребенком ------прикрывались для СВОих военных злодияний !!.
Это - их фашысская ТРАДИЦЫЯ !!.
. ВСПОМНИТЕ -- СОМАШКИ ( ЧЕЧНЯ ))....
В СОМАШКАХ ( Чечня ) - - - русские в алкогольном угаре - чеченсских детей в КОСТРЫ БРОСАЛИ !!!.
.
Запомните - СОМАШКИ !!!!!!!!!!!!!!!..
А - что делали русские нацысты в ЮГОСЛАВИИ , в поселке - - - Сребренице !!!!........ КСТАТИ - там отличился своими ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ГИРКИН-СТРЕЛКОВ !!. .
..🎉🎉🎉🎉❗.
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..!.
россия 6 букв ❗
поЦква 6 букв ❗
кремль 6 букв ❗
666
Партия ****** россия 👉👿👿👿.
И это не совпадение ❗ ....
Вся история московии 👉
кровавая ❗
САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
..
Неисправимая ....
.🎉!🎉