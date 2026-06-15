Удар по Лавре: новая тактика террора России против Украины // Без цензуры. ВИДЕО

Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре — одной из главных святынь Украины и символов нашей истории еще со времен Киевской Руси.

Под ударом оказался Успенский собор, а вместе с ним — сама идея украинской преемственности, государственности и культуры, которую Москва веками пыталась присвоить или уничтожить.

В этом видео Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему удар по Лавре — это не случайность, а часть более широкой тактики российского террора. РФ атакует не только военные или логистические объекты, но и украинскую культурную память: Киево-Печерскую лавру, киностудию Довженко, Харьковский художественный музей, Новую почту и гражданскую инфраструктуру.

Отдельно — о российском ИПСО по поводу Patriot, попытке переложить вину на Украину и Запад, а также о том, почему тема уничтожения украинских святынь должна звучать на самом высоком международном уровне.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что вследствие массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Вследствие атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что вследствие повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли вследствие удара РФ по Харькову.

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