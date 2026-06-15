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Новости Видео Удар по Киево-Печерской лавре
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Удар по Лавре: новая тактика террора России против Украины // Без цензуры. ВИДЕО

Россия нанесла удар по Киево-Печерской лавре — одной из главных святынь Украины и символов нашей истории еще со времен Киевской Руси.

Под ударом оказался Успенский собор, а вместе с ним — сама идея украинской преемственности, государственности и культуры, которую Москва веками пыталась присвоить или уничтожить.

В этом видео Марина Данилюк-Ярмолаева объясняет, почему удар по Лавре — это не случайность, а часть более широкой тактики российского террора. РФ атакует не только военные или логистические объекты, но и украинскую культурную память: Киево-Печерскую лавру, киностудию Довженко, Харьковский художественный музей, Новую почту и гражданскую инфраструктуру.

Отдельно — о российском ИПСО по поводу Patriot, попытке переложить вину на Украину и Запад, а также о том, почему тема уничтожения украинских святынь должна звучать на самом высоком международном уровне.

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что вследствие массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Вследствие атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что вследствие повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли вследствие удара РФ по Харькову.

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Киев (26454) Лавра (414) обстрел (33139) Данилюк-Ярмолаева Марина (461)
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Якось так ... Олег Леусенко: Зранку Зеленський віддав наказ ширці слуг і опзж переголосувати бюджет - повернути військовим вкрадені з казни 40 млрд. на ***** і общак мафії та 1 млрд. з оборонних потреб, на які Вова хотів знімати серіали, до бюджету. Вже скликали Радбез ООН для розгляду воєнних злочинів рф і геноциду української нації. На Ставці Зеленський віддав наказ терміново повернути військових спеців з арабського фронту, та симетрично відповісти ударами по москві тридцятьма Фламінгами, 20-ма довгими Нептунами і 1500 бойовими реактивними дронами. За словами Зеленського, цілі атаки будуть досягнуті - по об'єктах ОПК, військових аеродромах, кремлю, зокрема по кіностудії Мосфільм, телецентру Останкіно, собору Васі Блаженного на Красній площі. Хіба Зеленський цього не зробив? Авжеж... Бо в Україні немає української влади, замість верховного головнокомандувача - верховний ухилянт-стендапер, а замість президента - петрушка олігархів і кураторів з того боку.



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15.06.2026 21:11 Ответить
.
Да ❗
Дорого Украинцам обходиться их доброта и забывчивость ❗❗.
После - ГОЛОДОМОРОВ , , РАСТРЕЛОВ , ВЫСЕЛОК И РУСИФИКАЦЫЙ , --- почти до 2022 считали московитов -- братсским народом , , и противились вступлении в НАТО ❗❗ .
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
русскоФАШЫССТЫ ,- под Лиманом , ...----
растреляли родителей УКРАИНССКОЙ девушки- ребенка 3-5 лет !!.
А - ребенком ------прикрывались для СВОих военных злодияний !!.

Это - их фашысская ТРАДИЦЫЯ !!.
. ВСПОМНИТЕ -- СОМАШКИ ( ЧЕЧНЯ ))....

В СОМАШКАХ ( Чечня ) - - - русские в алкогольном угаре - чеченсских детей в КОСТРЫ БРОСАЛИ !!!.
.
Запомните - СОМАШКИ !!!!!!!!!!!!!!!..

А - что делали русские нацысты в ЮГОСЛАВИИ , в поселке - - - Сребренице !!!!........ КСТАТИ - там отличился своими ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ГИРКИН-СТРЕЛКОВ !!. .

..🎉🎉🎉🎉❗.
.
..!.
россия 6 букв ❗
поЦква 6 букв ❗
кремль 6 букв ❗
666
Партия ****** россия 👉👿👿👿.
И это не совпадение ❗ ....


Вся история московии 👉
кровавая ❗
САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
..

Неисправимая ....
.🎉!🎉
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15.06.2026 21:14 Ответить
Що ви хочете, кожна друга російська фамілія в Україні, це онучата дідів з НКВС що тут оселилися.
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15.06.2026 21:37 Ответить
Тепер я знаю, що цапомордii - гаплик. за посягання на нашу святиню, адже вона намолена багатьма поколiннями. Вiд сил нашого оберегу прийде в козлостан пiтьма й погибель.
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15.06.2026 21:58 Ответить
Батий сдох за Десятинну, сдохне і ця коздоморда НКВДєшниця.
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15.06.2026 22:20 Ответить
Ластоногим оленям не зрозумiти, що на протязi останнiх 6 000 рокiв в украiнськi землi якi тiльки загарбники не приходили, та всi пощезли, а ось наша гаплогрупа R1a1 Z280-283 , в наших землях що тодi була, що сьогднi . Тодi ця гаплогрупа звалася кiмерiйською, тепер - украiнською.... Чому кiмерiйсько-украiнською, тому що мае до 25% гаплогрупу супутницю i2, котру бiльше iз слов`ян нiхто не мае. Про кацапiв я промовчу , бо замiсть нашоi трипiльськоi супутницi i2 вони маю пiвнiчну супутницю i1, Я не говорю про пiвденнi землi цапабада, котрi вони у нас вкрали, бо це iсторично землi де мешкали украiнцi з давннiх часiв, ось тут i тiльки, i2 присутня. Отже предки цапорилих з трипiльцями не контактували. Це частина, сепаратистiв, котра сепарувала з наших земель на пiвнiч ще до трипiльськоi доби.
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15.06.2026 22:29 Ответить
 
 