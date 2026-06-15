Атаки РФ по Украине: МИД инициирует экстренные заседания ООН, ОБСЕ и Совета Европы

Украина созывает экстренные заседания Совета Безопасности ООН, а также предпринимает соответствующие шаги в рамках ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО в связи с очередными нападениями России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Киев, Харьков, Днепр и другие города подверглись сильным атакам. Погибли мирные люди, были ранены дети, а отважные спасатели отдали жизнь вследствие циничного повторного удара по месту атаки. Масштабным повреждениям подверглись жилые дома и объекты исторического наследия, в частности Киево-Печерская лавра – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сообщил министр Сибига.

Смотрите также: Два дрона РФ целенаправленно атаковали Лавру и Мыстецкий Арсенал, – Зеленский. ФОТОрепортаж

Атака на наследие

По словам министра, атакуя наших людей, наши города, наше культурное и религиозное наследие, Россия демонстрирует полное пренебрежение международным правом и принципами, для защиты которых была создана Организация Объединенных Наций.

Сильный и единый международный ответ

Пока Россия продолжает наращивать атаки и подрывать все усилия, направленные на достижение мира, сильный и единый международный ответ имеет решающее значение для усиления давления на агрессора и обеспечения его ответственности.



"Мы благодарны нашим партнерам за солидарность и неизменную поддержку Украины, которая защищает своих людей, свое наследие и принципы Устава ООН", — подчеркнул министр.

Читайте: Обломки двух баллистических ракет изъяты после удара РФ по киностудии Довженко, — генпрокурор Кравченко. ФОТОрепортаж

Массированная атака на Украину 15 июня