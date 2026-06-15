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Новости Массированный комбинированный удар Удар по Киево-Печерской лавре
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Атаки РФ по Украине: МИД инициирует экстренные заседания ООН, ОБСЕ и Совета Европы

лавра

Украина созывает экстренные заседания Совета Безопасности ООН, а также предпринимает соответствующие шаги в рамках ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО в связи с очередными нападениями России на Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.

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 "Киев, Харьков, Днепр и другие города подверглись сильным атакам. Погибли мирные люди, были ранены дети, а отважные спасатели отдали жизнь вследствие циничного повторного удара по месту атаки. Масштабным повреждениям подверглись жилые дома и объекты исторического наследия, в частности Киево-Печерская лавра – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сообщил министр Сибига.

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Атака на наследие

По словам министра, атакуя наших людей, наши города, наше культурное и религиозное наследие, Россия демонстрирует полное пренебрежение международным правом и принципами, для защиты которых была создана Организация Объединенных Наций.

Сильный и единый международный ответ

Пока Россия продолжает наращивать атаки и подрывать все усилия, направленные на достижение мира, сильный и единый международный ответ имеет решающее значение для усиления давления на агрессора и обеспечения его ответственности.

"Мы благодарны нашим партнерам за солидарность и неизменную поддержку Украины, которая защищает своих людей, свое наследие и принципы Устава ООН", — подчеркнул министр.

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что вследствие массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Вследствие атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что вследствие повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли вследствие удара РФ по Харькову.

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МИД (7077) ОБСЕ (4774) ООН (4266) ЮНЕСКО (226)
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А де ж обіцяні Штілєрманом удари по мАЦквЄ на початку літа балістикою? Виявляється перенесли на кінець літа чи початок осені. Якась даньська ХВірмочка ще не надала ліцензії на якусь "заливку" в ці ракети. Виявляється від якоїсь ХВірмочки рога і копита залежить українська балістика?! Короче пиНдун на пиНдуну і пиНдуном поганяють!
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15.06.2026 19:18 Ответить
А для чого закликати? Черговий раз зібрати нікому непотрібних пердунів, щоб вони попили газироки, попиНділи, в кращому випадку виразил занепокоєння, їх покажуть по телебаченню що є звітом шо вони не дарма нехилу зарплатню отримують і на цьому все завершиться. Питання - НАЙУХА?!
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15.06.2026 19:22 Ответить
Звичайно, мабуть краще зібрати Ставку із мародерів? Чи сходку міндичів- цукерманів, які покрали наші гроші і на оборону? Ворог кцапи,м'яким ніколи не буде прощення, але такий шлях вибрав нарід 73% у 2019 році.
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15.06.2026 19:27 Ответить
Нажаль все це ніяк не зупинить наступний етап ескалації в який з радістю мерци і макрони разом з монархом *********** Україну... Дзвоніть мерцу, макрону, монарху - можливо вони чарівним дзвінком чи потужною заявою зупинять ракети
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15.06.2026 19:25 Ответить
Напевно зелені почули виступ депутатів "ЄС" і вирішили їх випередити.)
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15.06.2026 19:25 Ответить
Президент закликає, міністерства закликають...а результати щодня на наших головах!
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15.06.2026 19:33 Ответить
 
 