Атаки РФ по Украине: МИД инициирует экстренные заседания ООН, ОБСЕ и Совета Европы
Украина созывает экстренные заседания Совета Безопасности ООН, а также предпринимает соответствующие шаги в рамках ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО в связи с очередными нападениями России на Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД.
"Киев, Харьков, Днепр и другие города подверглись сильным атакам. Погибли мирные люди, были ранены дети, а отважные спасатели отдали жизнь вследствие циничного повторного удара по месту атаки. Масштабным повреждениям подверглись жилые дома и объекты исторического наследия, в частности Киево-Печерская лавра – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО", – сообщил министр Сибига.
Атака на наследие
По словам министра, атакуя наших людей, наши города, наше культурное и религиозное наследие, Россия демонстрирует полное пренебрежение международным правом и принципами, для защиты которых была создана Организация Объединенных Наций.
Сильный и единый международный ответ
Пока Россия продолжает наращивать атаки и подрывать все усилия, направленные на достижение мира, сильный и единый международный ответ имеет решающее значение для усиления давления на агрессора и обеспечения его ответственности.
"Мы благодарны нашим партнерам за солидарность и неизменную поддержку Украины, которая защищает своих людей, свое наследие и принципы Устава ООН", — подчеркнул министр.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что вследствие массированной атаки на Киев – четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. Вследствие атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что вследствие повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли вследствие удара РФ по Харькову.
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