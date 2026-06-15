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Новини Масований комбінований удар Удар по Києво-Печерській лаврі
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Атаки РФ по Україні: МЗС ініціює екстрені засідання ООН, ОБСЄ та Ради Європи

лавра

Україна скликає термінові засідання Ради Безпеки ООН, а також відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО у звʼязку з черговими атаками Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

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 "Київ, Харків, Дніпро та інші міста зазнали сильних атак. Загинули мирні люди, були поранені діти, а сміливі рятувальники віддали життя внаслідок цинічного повторного удару по місцю атаки. Масштабних пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти історичної спадщини, зокрема Києво-Печерська лавра – об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО", - повідомив міністр Сибіга.

Також дивіться: Два дрони РФ цілеспрямовано атакували Лавру та Мистецький Арсенал, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Атака на спадщину

За словами міністра, атакуючи наших людей, наші міста, нашу культурну та релігійну спадщину, Росія демонструє повну зневагу до міжнародного права та принципів, для захисту яких була створена Організація Об’єднаних Націй.

Сильна та єдина міжнародна відповідь

Поки Росія продовжує нарощувати атаки та підривати всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, сильна та єдина міжнародна відповідь є критично важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення його відповідальності.

"Ми вдячні нашим партнерам за солідарність і незмінну підтримку України, яка захищає своїх людей, свою спадщину та принципи Статуту ООН", – наголосив міністр.

Читайте: Уламки двох балістичних ракет вилучено після удару РФ по кіностудії Довженка, - генпрокурор Кравченко. ФОТОрепортаж

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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МЗС (4345) ОБСЄ (3441) ООН (3512) ЮНЕСКО (178)
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А де ж обіцяні Штілєрманом удари по мАЦквЄ на початку літа балістикою? Виявляється перенесли на кінець літа чи початок осені. Якась даньська ХВірмочка ще не надала ліцензії на якусь "заливку" в ці ракети. Виявляється від якоїсь ХВірмочки рога і копита залежить українська балістика?! Короче пиНдун на пиНдуну і пиНдуном поганяють!
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15.06.2026 19:18 Відповісти
А для чого закликати? Черговий раз зібрати нікому непотрібних пердунів, щоб вони попили газироки, попиНділи, в кращому випадку виразил занепокоєння, їх покажуть по телебаченню що є звітом шо вони не дарма нехилу зарплатню отримують і на цьому все завершиться. Питання - НАЙУХА?!
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15.06.2026 19:22 Відповісти
Звичайно, мабуть краще зібрати Ставку із мародерів? Чи сходку міндичів- цукерманів, які покрали наші гроші і на оборону? Ворог кцапи,м'яким ніколи не буде прощення, але такий шлях вибрав нарід 73% у 2019 році.
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15.06.2026 19:27 Відповісти
На как *****. Чтобы зарплату получить.
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15.06.2026 20:05 Відповісти
Нажаль все це ніяк не зупинить наступний етап ескалації в який з радістю мерци і макрони разом з монархом *********** Україну... Дзвоніть мерцу, макрону, монарху - можливо вони чарівним дзвінком чи потужною заявою зупинять ракети
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15.06.2026 19:25 Відповісти
Напевно зелені почули виступ депутатів "ЄС" і вирішили їх випередити.)
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15.06.2026 19:25 Відповісти
Президент закликає, міністерства закликають...а результати щодня на наших головах!
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15.06.2026 19:33 Відповісти
И в Спортлото
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15.06.2026 20:04 Відповісти
 
 