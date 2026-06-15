Атаки РФ по Україні: МЗС ініціює екстрені засідання ООН, ОБСЄ та Ради Європи
Україна скликає термінові засідання Ради Безпеки ООН, а також відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО у звʼязку з черговими атаками Росії проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.
"Київ, Харків, Дніпро та інші міста зазнали сильних атак. Загинули мирні люди, були поранені діти, а сміливі рятувальники віддали життя внаслідок цинічного повторного удару по місцю атаки. Масштабних пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти історичної спадщини, зокрема Києво-Печерська лавра – об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО", - повідомив міністр Сибіга.
Атака на спадщину
За словами міністра, атакуючи наших людей, наші міста, нашу культурну та релігійну спадщину, Росія демонструє повну зневагу до міжнародного права та принципів, для захисту яких була створена Організація Об’єднаних Націй.
Сильна та єдина міжнародна відповідь
Поки Росія продовжує нарощувати атаки та підривати всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, сильна та єдина міжнародна відповідь є критично важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення його відповідальності.
"Ми вдячні нашим партнерам за солідарність і незмінну підтримку України, яка захищає своїх людей, свою спадщину та принципи Статуту ООН", – наголосив міністр.
Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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