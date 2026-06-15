Атаки РФ по Україні: МЗС ініціює екстрені засідання ООН, ОБСЄ та Ради Європи

Україна скликає термінові засідання Ради Безпеки ООН, а також відповідні кроки в межах ОБСЄ, Ради Європи та ЮНЕСКО у звʼязку з черговими атаками Росії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС.

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"Київ, Харків, Дніпро та інші міста зазнали сильних атак. Загинули мирні люди, були поранені діти, а сміливі рятувальники віддали життя внаслідок цинічного повторного удару по місцю атаки. Масштабних пошкоджень зазнали житлові будинки та об’єкти історичної спадщини, зокрема Києво-Печерська лавра – об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО", - повідомив міністр Сибіга.

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Атака на спадщину

За словами міністра, атакуючи наших людей, наші міста, нашу культурну та релігійну спадщину, Росія демонструє повну зневагу до міжнародного права та принципів, для захисту яких була створена Організація Об’єднаних Націй.

Сильна та єдина міжнародна відповідь

Поки Росія продовжує нарощувати атаки та підривати всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, сильна та єдина міжнародна відповідь є критично важливою для посилення тиску на агресора та забезпечення його відповідальності.



"Ми вдячні нашим партнерам за солідарність і незмінну підтримку України, яка захищає своїх людей, свою спадщину та принципи Статуту ООН", – наголосив міністр.

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Масована атака на Україну 15 червня