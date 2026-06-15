Два дрони РФ цілеспрямовано атакували Лавру та Мистецький Арсенал, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами після масованої атаки РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Зеленського було встановлено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та Мистецький Арсенал.

"Станом на зараз відомо про 35 постраждалих у Києві. Загалом по країні поранено 53 людини й відомо про 11 убитих цим масованим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив він.

Глава держави зауважив, що перебуває у постійній комунікації з нашими партнерами щодо наслідків цієї російської атаки та необхідного реагування.

"Важливо, що лідери країн, громадські лідери, міжнародні організації не мовчать. Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього й наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар. Дякую всім, хто з Україною!" - підсумував він.

















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Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Згодом кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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