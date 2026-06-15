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Новини Фото Масований комбінований удар
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Два дрони РФ цілеспрямовано атакували Лавру та Мистецький Арсенал, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами після масованої атаки РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами Зеленського було встановлено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та Мистецький Арсенал.

"Станом на зараз відомо про 35 постраждалих у Києві. Загалом по країні поранено 53 людини й відомо про 11 убитих цим масованим російським ударом. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив він.

Глава держави зауважив, що перебуває у постійній комунікації з нашими партнерами щодо наслідків цієї російської атаки та необхідного реагування.

"Важливо, що лідери країн, громадські лідери, міжнародні організації не мовчать. Доручив МЗС України та всій нашій дипломатичній команді максимально активізувати сьогодні всі контакти з партнерами, щоб міжнародні заходи цього й наступного тижнів дали реальні результати для посилення нашого захисту та глобального тиску на Росію за цю війну. Потрібна справедлива відповідь на цей російський удар. Дякую всім, хто з Україною!" - підсумував він.

Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври

Також читайте: Росіяни чекали, поки Путін привітає Трампа, і вже тоді почали масовану атаку, - Зеленський

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Згодом кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Читайте: Нещодавно Україна отримала та розгорнула пакет ракет до Patriot, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28036) обстріл (34491)
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Топ коментарі
+4
А скільки ж можна було створити комплексів ППО? Але створили і фінансували ''Династію'', а сьогодні корчить із себе патріота
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15.06.2026 13:03 Відповісти
+2
і знов дешевий актор на останному фото, ракурс такий що на Зелю дивляться знізу у вверх як на божество
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15.06.2026 13:04 Відповісти
+2
Щоб було видно ''потужність'' і ''сміливість'' чотирижди ухилянта і руйнівника нашої оборони.
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15.06.2026 13:06 Відповісти
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Два летіли і два прилетіли. Понадіялись на бога?
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15.06.2026 13:02 Відповісти
А скільки ж можна було створити комплексів ППО? Але створили і фінансували ''Династію'', а сьогодні корчить із себе патріота
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15.06.2026 13:03 Відповісти
і знов дешевий актор на останному фото, ракурс такий що на Зелю дивляться знізу у вверх як на божество
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15.06.2026 13:04 Відповісти
Щоб було видно ''потужність'' і ''сміливість'' чотирижди ухилянта і руйнівника нашої оборони.
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15.06.2026 13:06 Відповісти
Звичайно не випадково, той випадок коли на чемпіонаті світу по футболу на ворота поставити ігрока який тільки вміє грати уем на "піанано", а потім дивуватись рахунку на табло.
Після матча це непорозуміння озвучить скільки разів він пропустив, а скільки промазали -статист який тільки шкодить та навіть не намагається зрозуміти наскільки він зайвий.
Біда в тому, що більшості населення це подобається або байдуже бо він такий самий невдаха і вони бачать себе на його місці... сумно!
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15.06.2026 13:06 Відповісти
Що значить для тебе справедлива відплата?Може вже досить щось обіцяти,а пора діяти. Справедливо буде щоб кремль змило москвою-рікою,щоб на тому місці жаби заквакали.Ти все обіцяєш,а треба за свої слова відповідати.
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15.06.2026 13:07 Відповісти
Воно не знає, що таке "відповідальність", і не хоче знати. Зате дуже добре знає, що таке "ґешефт"
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15.06.2026 13:12 Відповісти
Кацапи це сатаністи-содомвти. Цілеспрямовано нищити православну святиню, може тільки країна-гній і назва її паРаша.
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15.06.2026 13:09 Відповісти
Чому немає ударів по ********,клован? Чому не знищується виробництво того що летить українцям на голови?
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15.06.2026 13:11 Відповісти
це питання до того, при якому перед наступом орків з ПВО познімали клістрони які порох добував всіма можливими діями?
до того хто здав інформацію про операцію затримання вагнеревців?
до того хто не зруйнував жодного моста на півдні?

сподіваюсь ці дії та багато інших колись оцінить суд та надасть правової оцінки!
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15.06.2026 13:19 Відповісти
почому квитки? теж хочу фоток наробити.
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15.06.2026 13:14 Відповісти
Яка справедлива відповідь? Коли чую словосполучення "справедлива відповідь" "справедливий мир" - око починає смикатися. Зацікавлені кола перевели війну у протистояння двох систем які працюють на знищення одне одної. Тут вже така дефініція як справедливість втратила усякий сенс - йде процес максимально ефективного взаємного знищення, і будуть застосовані усі наявні засоби на цьому шляху. Це закономірний результат того, чого хотіли.
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15.06.2026 13:16 Відповісти
Ти нарешті назвеш путіна терористом ,а його режим рашиський злочинний ? чи ти його боїшся в нього є компромат на тебе ?
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15.06.2026 13:18 Відповісти
воно хотіло стати кадировом, але Люди України вирішили іначе! населенню взагалі байдуже...
для гундосого це була несподіванка, яку він досі нерозуміє як розрулити.
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15.06.2026 13:21 Відповісти
Кацапи зараз ссуть окропом у своїх гівноЗМІ, щоб відмазатись від цього акту сатанізму. Вже вигадали, що Лавру підпалили з середини. Клоуни-підарcи будуть робити все, тільки щоб не визнати свою провину.
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15.06.2026 13:28 Відповісти
хоч би московитів звідти вигнали
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15.06.2026 13:29 Відповісти
А що ж це таке сталось, то як же це православні з росії знищили православний храм в Україні, та вони ж такі віруючі ? Таж рускі і ті хто їх підтримує не своїм голосом вили, що в Україні знищують православну святиню, а тепер на тобі, самі доклали до цього руки
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15.06.2026 13:37 Відповісти
І для чого ці селфі на фоні руйнувань? Потрібно витрачати дорогоцінний час на планування відплати ворогу!
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15.06.2026 13:39 Відповісти
 
 