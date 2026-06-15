Два дрона РФ целенаправленно атаковали Лавру и Мыстецкий Арсенал, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский поручил МИД максимально активизировать сегодня все контакты с партнерами после массированной атаки РФ.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
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По словам Зеленского, было установлено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мыстецкий Арсенал.
"На данный момент известно о 35 пострадавших в Киеве. Всего по стране ранено 53 человека и известно о 11 убитых этим массированным российским ударом. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил он.
Глава государства отметил, что находится в постоянной связи с нашими партнерами по поводу последствий этой российской атаки и необходимого реагирования.
"Важно, что лидеры стран, общественные лидеры, международные организации не молчат. Поручил МИД Украины и всей нашей дипломатической команде максимально активизировать сегодня все контакты с партнерами, чтобы международные мероприятия этой и следующей недель дали реальные результаты для усиления нашей защиты и глобального давления на Россию за эту войну. Нужен справедливый ответ на этот российский удар. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подытожил он.
Массированная атака на Украину 15 июня
- Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Впоследствии количество жертв возросло до 5.
- После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
- По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
- Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
- По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
- Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
- Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
- Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.
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Після матча це непорозуміння озвучить скільки разів він пропустив, а скільки промазали -статист який тільки шкодить та навіть не намагається зрозуміти наскільки він зайвий.
Біда в тому, що більшості населення це подобається або байдуже бо він такий самий невдаха і вони бачать себе на його місці... сумно!
до того хто здав інформацію про операцію затримання вагнеревців?
до того хто не зруйнував жодного моста на півдні?
сподіваюсь ці дії та багато інших колись оцінить суд та надасть правової оцінки!
для гундосого це була несподіванка, яку він досі нерозуміє як розрулити.