Два дрона РФ целенаправленно атаковали Лавру и Мыстецкий Арсенал, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский поручил МИД максимально активизировать сегодня все контакты с партнерами после массированной атаки РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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По словам Зеленского, было установлено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мыстецкий Арсенал.

"На данный момент известно о 35 пострадавших в Киеве. Всего по стране ранено 53 человека и известно о 11 убитых этим массированным российским ударом. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил он.

Глава государства отметил, что находится в постоянной связи с нашими партнерами по поводу последствий этой российской атаки и необходимого реагирования.

"Важно, что лидеры стран, общественные лидеры, международные организации не молчат. Поручил МИД Украины и всей нашей дипломатической команде максимально активизировать сегодня все контакты с партнерами, чтобы международные мероприятия этой и следующей недель дали реальные результаты для усиления нашей защиты и глобального давления на Россию за эту войну. Нужен справедливый ответ на этот российский удар. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подытожил он.

















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Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Впоследствии количество жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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