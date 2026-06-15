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Новости Фото Массированный комбинированный удар
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Два дрона РФ целенаправленно атаковали Лавру и Мыстецкий Арсенал, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский поручил МИД максимально активизировать сегодня все контакты с партнерами после массированной атаки РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности

По словам Зеленского, было установлено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мыстецкий Арсенал.

"На данный момент известно о 35 пострадавших в Киеве. Всего по стране ранено 53 человека и известно о 11 убитых этим массированным российским ударом. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил он.

Глава государства отметил, что находится в постоянной связи с нашими партнерами по поводу последствий этой российской атаки и необходимого реагирования.

"Важно, что лидеры стран, общественные лидеры, международные организации не молчат. Поручил МИД Украины и всей нашей дипломатической команде максимально активизировать сегодня все контакты с партнерами, чтобы международные мероприятия этой и следующей недель дали реальные результаты для усиления нашей защиты и глобального давления на Россию за эту войну. Нужен справедливый ответ на этот российский удар. Спасибо всем, кто с Украиной!" - подытожил он.

Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври
Масований удар по Києву: заява Зеленського після відвідин Лаври

Читайте также: Россияне ждали, пока Путин поздравит Трампа, и уже тогда начали массированную атаку, - Зеленский

Массированная атака на Украину 15 июня

  • Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Впоследствии количество жертв возросло до 5.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.
  • По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.
  • Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.
  • Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.
  • Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

Читайте: Недавно Украина получила и развернула пакет ракет для Patriot, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (24510) обстрел (33139)
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Топ комментарии
+3
А скільки ж можна було створити комплексів ППО? Але створили і фінансували ''Династію'', а сьогодні корчить із себе патріота
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15.06.2026 13:03 Ответить
+2
і знов дешевий актор на останному фото, ракурс такий що на Зелю дивляться знізу у вверх як на божество
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15.06.2026 13:04 Ответить
+2
Щоб було видно ''потужність'' і ''сміливість'' чотирижди ухилянта і руйнівника нашої оборони.
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15.06.2026 13:06 Ответить
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Два летіли і два прилетіли. Понадіялись на бога?
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15.06.2026 13:02 Ответить
А скільки ж можна було створити комплексів ППО? Але створили і фінансували ''Династію'', а сьогодні корчить із себе патріота
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15.06.2026 13:03 Ответить
і знов дешевий актор на останному фото, ракурс такий що на Зелю дивляться знізу у вверх як на божество
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15.06.2026 13:04 Ответить
Щоб було видно ''потужність'' і ''сміливість'' чотирижди ухилянта і руйнівника нашої оборони.
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15.06.2026 13:06 Ответить
Звичайно не випадково, той випадок коли на чемпіонаті світу по футболу на ворота поставити ігрока який тільки вміє грати уем на "піанано", а потім дивуватись рахунку на табло.
Після матча це непорозуміння озвучить скільки разів він пропустив, а скільки промазали -статист який тільки шкодить та навіть не намагається зрозуміти наскільки він зайвий.
Біда в тому, що більшості населення це подобається або байдуже бо він такий самий невдаха і вони бачать себе на його місці... сумно!
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15.06.2026 13:06 Ответить
Що значить для тебе справедлива відплата?Може вже досить щось обіцяти,а пора діяти. Справедливо буде щоб кремль змило москвою-рікою,щоб на тому місці жаби заквакали.Ти все обіцяєш,а треба за свої слова відповідати.
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15.06.2026 13:07 Ответить
Воно не знає, що таке "відповідальність", і не хоче знати. Зате дуже добре знає, що таке "ґешефт"
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15.06.2026 13:12 Ответить
Кацапи це сатаністи-содомвти. Цілеспрямовано нищити православну святиню, може тільки країна-гній і назва її паРаша.
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15.06.2026 13:09 Ответить
Чому немає ударів по ********,клован? Чому не знищується виробництво того що летить українцям на голови?
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15.06.2026 13:11 Ответить
це питання до того, при якому перед наступом орків з ПВО познімали клістрони які порох добував всіма можливими діями?
до того хто здав інформацію про операцію затримання вагнеревців?
до того хто не зруйнував жодного моста на півдні?

сподіваюсь ці дії та багато інших колись оцінить суд та надасть правової оцінки!
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15.06.2026 13:19 Ответить
почому квитки? теж хочу фоток наробити.
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15.06.2026 13:14 Ответить
Яка справедлива відповідь? Коли чую словосполучення "справедлива відповідь" "справедливий мир" - око починає смикатися. Зацікавлені кола перевели війну у протистояння двох систем які працюють на знищення одне одної. Тут вже така дефініція як справедливість втратила усякий сенс - йде процес максимально ефективного взаємного знищення, і будуть застосовані усі наявні засоби на цьому шляху. Це закономірний результат того, чого хотіли.
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15.06.2026 13:16 Ответить
Ти нарешті назвеш путіна терористом ,а його режим рашиський злочинний ? чи ти його боїшся в нього є компромат на тебе ?
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15.06.2026 13:18 Ответить
воно хотіло стати кадировом, але Люди України вирішили іначе! населенню взагалі байдуже...
для гундосого це була несподіванка, яку він досі нерозуміє як розрулити.
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15.06.2026 13:21 Ответить
Кацапи зараз ссуть окропом у своїх гівноЗМІ, щоб відмазатись від цього акту сатанізму. Вже вигадали, що Лавру підпалили з середини. Клоуни-підарcи будуть робити все, тільки щоб не визнати свою провину.
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15.06.2026 13:28 Ответить
хоч би московитів звідти вигнали
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15.06.2026 13:29 Ответить
А що ж це таке сталось, то як же це православні з росії знищили православний храм в Україні, та вони ж такі віруючі ? Таж рускі і ті хто їх підтримує не своїм голосом вили, що в Україні знищують православну святиню, а тепер на тобі, самі доклали до цього руки
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15.06.2026 13:37 Ответить
І для чого ці селфі на фоні руйнувань? Потрібно витрачати дорогоцінний час на планування відплати ворогу!
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15.06.2026 13:39 Ответить
 
 