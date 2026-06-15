Уламки двох балістичних ракет вилучено після удару РФ по кіностудії Довженка, - генпрокурор Кравченко. ФОТОрепортаж

Близько 01:30 російські війська завдали удару по території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка у Києві.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог атакував кіностудію ракетами

За попередніми даними, відбулося влучання. На місці вилучено уламки, ймовірно, двох балістичних ракет. Знищено двоповерхову будівлю костюмерного складу, пошкоджено прибудову до знімальних павільйонів, адміністративні та виробничі будівлі.





На щастя, без загиблих і поранених.

"Це ще один удар по українській культурі та нашій історичній пам’яті", - наголошує Кравченко.

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Удар по Лаврі

За його словами, сьогоднішні цілеспрямовані дії держави-агресора проти Києво-Печерської лаври черговий воєнний злочин росії. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.







Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 2 тисячі пам’яток культури. Понад сотня з них – об’єкти під егідою ЮНЕСКО. Те, що Росія не може знищити ракетами, вона краде.

З 2014 по 2026 рік агресор викрав або привласнив понад 7,8 млн об’єктів культурної спадщини України з музеїв на тимчасово окупованих територіях. Реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає.

"Ми документуємо кожен такий злочин. Понад 240 кримінальних проваджень. Уже 15 підозрюваних. І це лише початок", - резюмує генпрокурор.

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Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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