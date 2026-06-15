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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ Масований комбінований удар
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Уламки двох балістичних ракет вилучено після удару РФ по кіностудії Довженка, - генпрокурор Кравченко. ФОТОрепортаж

Близько 01:30 російські війська завдали удару по території Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка у Києві.

Про це повідомив у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог атакував кіностудію ракетами

За попередніми даними, відбулося влучання. На місці вилучено уламки, ймовірно, двох балістичних ракет. Знищено двоповерхову будівлю костюмерного складу, пошкоджено прибудову до знімальних павільйонів, адміністративні та виробничі будівлі.

удар по студії довженка
удар по студії довженка

На щастя, без загиблих і поранених.

"Це ще один удар по українській культурі та нашій історичній пам’яті", - наголошує Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два дрони РФ цілеспрямовано атакували Лавру та Мистецький Арсенал, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Удар по Лаврі

За його словами, сьогоднішні цілеспрямовані дії держави-агресора проти Києво-Печерської лаври черговий воєнний злочин росії. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни.

удар по лаврі
удар по лаврі
удар по лаврі

Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 2 тисячі пам’яток культури. Понад сотня з них – об’єкти під егідою ЮНЕСКО. Те, що Росія не може знищити ракетами, вона краде.

З 2014 по 2026 рік агресор викрав або привласнив понад 7,8 млн об’єктів культурної спадщини України з музеїв на тимчасово окупованих територіях. Реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає.

"Ми документуємо кожен такий злочин. Понад 240 кримінальних проваджень. Уже 15 підозрюваних. І це лише початок", - резюмує генпрокурор.

Також читайте: Пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві, - МВС. ФОТОрепортаж

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горить Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Читайте: Україна звернеться до ЮНЕСКО через удар РФ по Києво-Печерській лаврі. Путін - у списку найгірших варварів в історії, - Сибіга

Автор: 

Київ (20877) обстріл (34491) кіностудія (6)
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Топ коментарі
+4
говнопрокурор гнида кравченко попіарився

чекаємо піар наступних Zельоних гнид
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15.06.2026 13:17 Відповісти
+3
Спалити" Мосфільм"!Терміново! І військову церкву у Мацкві!
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15.06.2026 13:31 Відповісти
+2
А заховати ту колекцію, за п'ять років не спромоглися. Наши чиновники працюють тільки по схемах, відкатах і хабарях. Директора студії під арешт. Міністерку культури у відставку.
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15.06.2026 13:42 Відповісти
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говнопрокурор гнида кравченко попіарився

чекаємо піар наступних Zельоних гнид
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15.06.2026 13:17 Відповісти
На жаль чи на щастя стан війни не оголошувала ні країна-агресор ні Україна. Тому правила та звичаї ведення війни не надто діють. Але добивання поранених або тих хто здається в полон буде підлягати міжнародному суду. Як і умисне нищення культурних цінностей
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15.06.2026 13:19 Відповісти
О, то до вечора мосфільм буде горіти
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15.06.2026 13:27 Відповісти
Спалити" Мосфільм"!Терміново! І військову церкву у Мацкві!
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15.06.2026 13:31 Відповісти
А заховати ту колекцію, за п'ять років не спромоглися. Наши чиновники працюють тільки по схемах, відкатах і хабарях. Директора студії під арешт. Міністерку культури у відставку.
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15.06.2026 13:42 Відповісти
35 лет в Раде сидели агент РФ. 35 лет в Украине работали российские политтехнологи. 35 лет в СБУ сидели агенты ФСБ как у себя дома. 35 лет в Украине работали русскаие блоки, пророссийские партии и даже телеканалы. 35 лет на оборонную промышленность ложили болт. 35 лет не вооружились а только распродавали военное имущество. 35 лет не было разработок ни баллистики ни крылатых ракет. 35 лет позволяли ЧФ оставаться в Крыму хотя России ничего не стоило построить базу в Новороссийске и убраться туда. 35 лет военным платили гроши. 35 лет не было цензуры на российскую пропаганду. 35 лет не было совей пропаганды и не спонсировалась украинская культура история и кинематограф. 35 лет не обращали внимания о том что на России пишут целые книги о том что Украина не имеет права на государственность. После провокации на Тузле Кучма не сделал ничего чтобы усилить оборону. И вот вам результат. Хатаскрайность барыги и отсутствие внешнеполитических амбиций. Только разговоры о тому куда прикнуться - на восток или запад. 35 лет государство уничтожало себя разделяя нарож на востойных и западных. 35 лет на разделение общества работали Фарион Тягнибок и Корчинский отвлекая народ от реальных экономических проблем. Корч на свободе. Тягнибок в почете.
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15.06.2026 14:14 Відповісти
Такі висновки вже навязують суспільству---зелені Але кожний президент має відповідати за СВОЇ ВЧИНКИ
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15.06.2026 15:47 Відповісти
Никто не навязывает. Про это молчат. Какие то придурки ходили с лозунгами "москалей на ножи" а росСМИ были как всегда на месте как по заказу и снимали это выдавая за общеукраинские настроения. Какие то придурки ходили с флагами России и государство так же не реагировало. Страну раздирали на части много лет методично. А потом когда поняли что не получается без вторжения - тогда и вторглись.
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15.06.2026 15:58 Відповісти
И вот что инетересно. Когда реально сдали субъектность и суверенитет Украины и кто получил за это премию? Это было точно до приходя Януковича к власти. Нам тмного лет вешают лапшу на уши. А ответы мы найдем наверное когда поинтересуемся чем владеют члены семей Кучмы и Кравчука и где они сейчас живут.
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15.06.2026 14:24 Відповісти
 
 