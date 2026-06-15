Обломки двух баллистических ракет изъяты после удара РФ по киностудии Довженко, - генпрокурор Кравченко. ФОТОРЕПОРТАЖ

Около 01:30 российские войска нанесли удар по территории Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко в Киеве.

Об этом сообщил в Telegram-канале генеральный прокурор Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

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Враг атаковал киностудию ракетами

По предварительным данным, произошло попадание. На месте обнаружены обломки, вероятно, двух баллистических ракет. Уничтожено двухэтажное здание костюмерного склада, повреждены пристройки к съемочным павильонам, административные и производственные здания.





К счастью, погибших и раненых нет.

"Это еще один удар по украинской культуре и нашей исторической памяти", - подчеркивает Кравченко.

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Удар по Лавре

По его словам, сегодняшние целенаправленные действия государства-агрессора против Киево-Печерской лавры - очередное военное преступление России. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны.







С начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено почти 2 тысячи памятников культуры. Более сотни из них - объекты под эгидой ЮНЕСКО. То, что Россия не может уничтожить ракетами, она крадет.

С 2014 по 2026 год агрессор похитил или присвоил более 7,8 млн объектов культурного наследия Украины из музеев на временно оккупированных территориях. Реальные масштабы потерь могут быть еще больше, ведь доступа ко многим фондовым коллекциям до сих пор нет.

"Мы документируем каждое такое преступление. Более 240 уголовных производств. Уже 15 подозреваемых. И это только начало", - резюмирует генпрокурор.

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Массированная атака на Украину 15 июня

Сначала сообщалось, что в результате массированной атаки на Киев - четверо погибших, 25 раненых, среди них двое детей. Сейчас число жертв возросло до 5.

После атаки горит Киево-Печерская лавра. Проводилась ликвидация последствий российских ударов.

По данным МВД, пожар на крыше Успенского собора ликвидирован. В результате атаки повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве.

Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.

По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

Также сообщалось, что в результате повторного удара РФ по Харькову погибли 5 спасателей, есть раненые.

Впоследствии стало известно, что погибли 4 спасателя и сотрудник Департамента чрезвычайных ситуаций Харькова Алексей Дорожкин.

Спасатели Дмитрий Бойко, Даниил Тищенко, Сергей Маковецкий и Вадим Зинченко погибли в результате удара РФ по Харькову.

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