УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12265 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удар по Києво-Печерській лаврі
403 3

Удар по Лаврі: нова тактика терору Росії проти України // Без цензури. ВIДЕО

Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі — одній із головних святинь України та символів нашої історії ще від часів Київської Русі.

Під ударом опинився Успенський собор, а разом із ним — сама ідея української тяглості, державності й культури, яку Москва століттями намагалася привласнити або знищити.

У цьому відео Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому удар по Лаврі — це не випадковість, а частина ширшої тактики російського терору. РФ атакує не лише військові чи логістичні об’єкти, а й українську культурну пам’ять: Києво-Печерську лавру, кіностудію Довженка, Харківський художній музей, Нову пошту та цивільну інфраструктуру.

Окремо — про російське ІПСО щодо Patriot, спробу перекласти провину на Україну і Захід, а також про те, чому тема знищення українських святинь має звучати на найвищому міжнародному рівні.

Дивіться на YouTube-каналі Цензор.НЕТ. 

Читайте також: Атаки РФ по Україні: МЗС ініціює екстрені засідання ООН, ОБСЄ та Ради Європи

Масована атака на Україну 15 червня

  • Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
  • Після атаки горіла Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
  • За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
  • Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
  • За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
  • Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
  • Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
  • Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

Читайте також: Удар по Києво-Печерській лаврі: ЮНЕСКО заявила про неприпустимість атак на культурні пам’ятки

Автор: 

Київ (20877) Лавра (293) обстріл (34491) Данилюк-Ярмолаєва Марина (467)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якось так ... Олег Леусенко: Зранку Зеленський віддав наказ ширці слуг і опзж переголосувати бюджет - повернути військовим вкрадені з казни 40 млрд. на ***** і общак мафії та 1 млрд. з оборонних потреб, на які Вова хотів знімати серіали, до бюджету. Вже скликали Радбез ООН для розгляду воєнних злочинів рф і геноциду української нації. На Ставці Зеленський віддав наказ терміново повернути військових спеців з арабського фронту, та симетрично відповісти ударами по москві тридцятьма Фламінгами, 20-ма довгими Нептунами і 1500 бойовими реактивними дронами. За словами Зеленського, цілі атаки будуть досягнуті - по об'єктах ОПК, військових аеродромах, кремлю, зокрема по кіностудії Мосфільм, телецентру Останкіно, собору Васі Блаженного на Красній площі. Хіба Зеленський цього не зробив? Авжеж... Бо в Україні немає української влади, замість верховного головнокомандувача - верховний ухилянт-стендапер, а замість президента - петрушка олігархів і кураторів з того боку.



759
показати весь коментар
15.06.2026 21:11 Відповісти
.
Да ❗
Дорого Украинцам обходиться их доброта и забывчивость ❗❗.
После - ГОЛОДОМОРОВ , , РАСТРЕЛОВ , ВЫСЕЛОК И РУСИФИКАЦЫЙ , --- почти до 2022 считали московитов -- братсским народом , , и противились вступлении в НАТО ❗❗ .
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
русскоФАШЫССТЫ ,- под Лиманом , ...----
растреляли родителей УКРАИНССКОЙ девушки- ребенка 3-5 лет !!.
А - ребенком ------прикрывались для СВОих военных злодияний !!.

Это - их фашысская ТРАДИЦЫЯ !!.
. ВСПОМНИТЕ -- СОМАШКИ ( ЧЕЧНЯ ))....

В СОМАШКАХ ( Чечня ) - - - русские в алкогольном угаре - чеченсских детей в КОСТРЫ БРОСАЛИ !!!.
.
Запомните - СОМАШКИ !!!!!!!!!!!!!!!..

А - что делали русские нацысты в ЮГОСЛАВИИ , в поселке - - - Сребренице !!!!........ КСТАТИ - там отличился своими ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ГИРКИН-СТРЕЛКОВ !!. .

..🎉🎉🎉🎉❗.
.
..!.
россия 6 букв ❗
поЦква 6 букв ❗
кремль 6 букв ❗
666
Партия ****** россия 👉👿👿👿.
И это не совпадение ❗ ....


Вся история московии 👉
кровавая ❗
САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
..

Неисправимая ....
.🎉!🎉
показати весь коментар
15.06.2026 21:14 Відповісти
Що ви хочете, кожна друга російська фамілія в Україні, це онучата дідів з НКВС що тут оселилися.
показати весь коментар
15.06.2026 21:37 Відповісти
 
 