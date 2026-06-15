Удар по Лаврі: нова тактика терору Росії проти України // Без цензури. ВIДЕО
Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі — одній із головних святинь України та символів нашої історії ще від часів Київської Русі.
Під ударом опинився Успенський собор, а разом із ним — сама ідея української тяглості, державності й культури, яку Москва століттями намагалася привласнити або знищити.
У цьому відео Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому удар по Лаврі — це не випадковість, а частина ширшої тактики російського терору. РФ атакує не лише військові чи логістичні об’єкти, а й українську культурну пам’ять: Києво-Печерську лавру, кіностудію Довженка, Харківський художній музей, Нову пошту та цивільну інфраструктуру.
Окремо — про російське ІПСО щодо Patriot, спробу перекласти провину на Україну і Захід, а також про те, чому тема знищення українських святинь має звучати на найвищому міжнародному рівні.
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Масована атака на Україну 15 червня
- Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.
- Після атаки горіла Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.
- За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.
- Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.
- За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.
- Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.
- Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.
- Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.
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Да ❗
Дорого Украинцам обходиться их доброта и забывчивость ❗❗.
После - ГОЛОДОМОРОВ , , РАСТРЕЛОВ , ВЫСЕЛОК И РУСИФИКАЦЫЙ , --- почти до 2022 считали московитов -- братсским народом , , и противились вступлении в НАТО ❗❗ .
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
русскоФАШЫССТЫ ,- под Лиманом , ...----
растреляли родителей УКРАИНССКОЙ девушки- ребенка 3-5 лет !!.
А - ребенком ------прикрывались для СВОих военных злодияний !!.
Это - их фашысская ТРАДИЦЫЯ !!.
. ВСПОМНИТЕ -- СОМАШКИ ( ЧЕЧНЯ ))....
В СОМАШКАХ ( Чечня ) - - - русские в алкогольном угаре - чеченсских детей в КОСТРЫ БРОСАЛИ !!!.
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Запомните - СОМАШКИ !!!!!!!!!!!!!!!..
А - что делали русские нацысты в ЮГОСЛАВИИ , в поселке - - - Сребренице !!!!........ КСТАТИ - там отличился своими ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ГИРКИН-СТРЕЛКОВ !!. .
..🎉🎉🎉🎉❗.
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..!.
россия 6 букв ❗
поЦква 6 букв ❗
кремль 6 букв ❗
666
Партия ****** россия 👉👿👿👿.
И это не совпадение ❗ ....
Вся история московии 👉
кровавая ❗
САТАНИНССКАЯ 😈❗ .
..
Неисправимая ....
.🎉!🎉