Удар по Лаврі: нова тактика терору Росії проти України // Без цензури. ВIДЕО

Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі — одній із головних святинь України та символів нашої історії ще від часів Київської Русі.

Під ударом опинився Успенський собор, а разом із ним — сама ідея української тяглості, державності й культури, яку Москва століттями намагалася привласнити або знищити.

У цьому відео Марина Данилюк-Ярмолаєва пояснює, чому удар по Лаврі — це не випадковість, а частина ширшої тактики російського терору. РФ атакує не лише військові чи логістичні об’єкти, а й українську культурну пам’ять: Києво-Печерську лавру, кіностудію Довженка, Харківський художній музей, Нову пошту та цивільну інфраструктуру.

Окремо — про російське ІПСО щодо Patriot, спробу перекласти провину на Україну і Захід, а також про те, чому тема знищення українських святинь має звучати на найвищому міжнародному рівні.

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Масована атака на Україну 15 червня

Спершу повідомлялося, що через масовану атаку на Київ - четверо загиблих, 25 поранених, серед них двоє дітей. Наразі кількість жертв зросла до 5.

Після атаки горіла Києво-Печерська лавра. Відбувалась ліквідація наслідків російських ударів.

За даними МВС, пожежу на даху Успенського собору ліквідовано. Внаслідок атаки пошкоджено академію, дитсадок та понад 20 будинків у Києві.

Також було пошкоджено будівлю Вищого антикорупційного суду на Хрещатику.

За даними Повітряних сил, ППО України збила 632 цілі під час масованого удару РФ.

Також повідомлялося, що через повторний удар РФ по Харкову загинули 5 рятувальників, є поранені.

Згодом стало відомо, що загинули 4 рятувальники та співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій Харкова Олексій Дорожкін.

Рятувальники Дмитрій Бойко, Данило Тіщенко, Сергій Маковецький і Вадим Зінченко загинули внаслідок удару РФ по Харкову.

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