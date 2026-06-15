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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ Удар по Києво-Печерській лаврі
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Удар по Києво-Печерській лаврі: ЮНЕСКО заявила про неприпустимість атак на культурні пам’ятки

удар по лаврі

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засудила російський удар по Києво-Печерській лаврі, яка входить до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це ідеться в заяві організації.

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"У контексті ескалації війни в Україні після вторгнення рф ЮНЕСКО засуджує удар 15 червня по Києво-Печерській лаврі, що перебуває у межах об'єкта Всесвітньої спадщини "Київ: Софійський собор та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська лавра" — однієї з найважливіших духовних та культурних пам’яток України", — зазначили там.

За даними кореспондентки hromadske, вдень представники ЮНЕСКО приїжджали на місце російського обстрілу, оглядаючи наслідки ударів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Віцеспікерка ВР Кондратюк закликала виключити Росію з ЮНЕСКО після удару по Києво-Печерській лаврі

Що передувало

Читайте: Ліквідовано пожежі на території Києво-Печерської лаври та Мистецького арсеналу після ударів РФ, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Лавра (293) ЮНЕСКО (178)
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Топ коментарі
+6
а вигнати паРашу з ЮНЕСКО сцяними тряпками - ні ?
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15.06.2026 18:10 Відповісти
+5
А по людях?Пі..ри!
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15.06.2026 18:08 Відповісти
+4
Треба кацапам влупить по якійсь скрєпі.По Ермітажу наприклад.Там все крадене.
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15.06.2026 18:11 Відповісти
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А по людях?Пі..ри!
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15.06.2026 18:08 Відповісти
а вигнати паРашу з ЮНЕСКО сцяними тряпками - ні ?
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15.06.2026 18:10 Відповісти
Потужно. А занепокоєння чому не зробили?
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15.06.2026 18:10 Відповісти
Треба кацапам влупить по якійсь скрєпі.По Ермітажу наприклад.Там все крадене.
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15.06.2026 18:11 Відповісти
ЮНЕСКО заявила про неприпустимість атак на культурні пам'ятки
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Было бы удивительно, если бы сказали, что это допустимо.
Главное, что кроме стандартного бла-бла-бла собирается сделать ЮНЕСКО?
Или и там сидят импотенты на больших зарплатах?
В том числе и на взносах Украины.
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15.06.2026 18:14 Відповісти
А все інше можна атакувати? Щось не дуже відчувається гуманізм у таких заявах.
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15.06.2026 18:15 Відповісти
А що ж це таке потужне ніфуя було?

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15.06.2026 18:17 Відповісти
Ну так. Засудили. Тільки у заяві не сказали хто це зробив.
Сцикотно...
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15.06.2026 18:26 Відповісти
а кого ж ЮНЕСКО у своїй заяві звинуватило за удар? Знову, як завжди, мінбарців?
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15.06.2026 18:29 Відповісти
По перше ні ху...ло, ні тварини ху....лостану не розуміють що таке культурні пам'ятки, так що треба писати скільки коштує. Тоді мародерів може це зацікавити і вони залишать це в своїх хворобливих мріях
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15.06.2026 18:51 Відповісти
Немає паші-мерседаса і нагнали онуфрія:
- Так недаставайся ти нікому,- ***** пярвопристольний
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15.06.2026 18:53 Відповісти
атаки будуть поки існує московський паханат..
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15.06.2026 19:02 Відповісти
 
 