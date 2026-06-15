Удар по Києво-Печерській лаврі: ЮНЕСКО заявила про неприпустимість атак на культурні пам’ятки

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) засудила російський удар по Києво-Печерській лаврі, яка входить до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це ідеться в заяві організації.

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"У контексті ескалації війни в Україні після вторгнення рф ЮНЕСКО засуджує удар 15 червня по Києво-Печерській лаврі, що перебуває у межах об'єкта Всесвітньої спадщини "Київ: Софійський собор та пов’язані з ним монастирські споруди, Києво-Печерська лавра" — однієї з найважливіших духовних та культурних пам’яток України", — зазначили там.

За даними кореспондентки hromadske, вдень представники ЮНЕСКО приїжджали на місце російського обстрілу, оглядаючи наслідки ударів.

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Що передувало

Національна комісія України у справах ЮНЕСКО рішуче засуджує черговий російський удар, внаслідок якого пошкоджено територію Києво-Печерської Лаври - обʼєкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, культурного об'єкта, що перебуває під посиленим захистом у рамках Гаазької конвенції 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту та Другого протоколу до неї 1999 року.

Від керівництва Секретаріату ЮНЕСКО вимагали жорсткої та чіткої реакції, використання інструментарію Виконавчої ради ЮНЕСКО, Комітету з охорони культурних цінностей у разі збройного конфлікту, Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала держави-члени ЮНЕСКО виключити Росію з організації після атаки на Києво-Печерську лавру.

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